سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقًا لما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7959 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6960 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5961 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55680 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.84% إلى نحو 4648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.