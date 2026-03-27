بالتزامن مع طرح موديلات 2027.. سوإيست ترفع أسعار سياراتها حتى 61 ألف جنيه

في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر

في ظل عودة الارتفاعات التدريجية لأسعار العديد من الطرازات الجديدة بالسوق المصري، وذلك بعد موجة كبيرة من التراجعات شهدتها الأشهر الماضية، يتجه عدد كبير من المستهلكين للبحث عن الخيارات الاقتصادية الأقل سعرًا محليًا.

قد شهدت الفترة السابقة عدم استقرار في سوق السيارات المصري بعدما قد كان استقر لفترة كبيرة، وتأتي هذه الحالة من عدم الإستقرار نسبًة إلى الأوضاع الغير مستقرة منها الحرب بالمنطقة، وإرتفاع سعر الدولار، بالتالي إرتفاع أسعار الشحن و التأمينات مما أدى للزيادات الأخيرة هذه الفترة.

و يتجه المستهلكين حاليًا إلى الخيارات الأرخض والأكثر إعتمادية من حيث الإستهلاك وتوافر قطع الغيار، وسهولة صيانتها بسبب إرتفاع الأسعار مؤخرًا.

و نستعرض لكم من خلال هذه التقرير أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري:

بروتون ساجا



السيارة السيدان الصغيرة تقدمها شركة عز العرب السويدي بسعر 599,900 جنيه، وهي الأرخص في فئة الأوتوماتيك. تعتمد على محرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.



نيسان صني



بعد انتهاء عروض التخفيضات، تعود الأسعار الرسمية للسيارة لتبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأساسية AT Base، و780 ألف جنيه للفئة المتوسطة AT Mid، و810 ألف جنيه للفئة الأعلى AT Super Salon، بمحرك 1500 سي سي أوتوماتيك أو يدوي.



شيري أريزو



تقدم شيري أريزو 5 موديل 2026: يبدأ سعر الفئة الأولى الأوتوماتيك من 715 ألف جنيه، والفئة الأعلى 755 ألف جنيه، بمحرك 1500 سي سي بقوة 114 حصان، مع خيار ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT.



بايك U5 Plus



تقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها الرسمي 855 ألف جنيه.



رينو تاليانت



تقدم رينو تاليانت 2026 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة ايفوليوشن و725 ألف جنيه للفئة تكنو، بمحرك تربو 1000 سي سي يولد 100 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

اقرأ أيضًا:

أزمة فولكس فاجن تضغط على نتائج بورشه في 2025

بالتزامن مع طرح موديلات 2027.. سوإيست ترفع أسعار سياراتها حتى 61 ألف جنيه

زيادات تصل لـ 70 ألف جنيه على سيارات جيتور 2026.. وظهور T2 i-DM لأول مرة





