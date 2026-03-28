سوزوكا - (د ب أ):

تفوق الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس على زميله بالفريق البريطاني جورج راسل، ليهيمن الفريق على التجربة الحرة الأخيرة لسباق جائزة اليابان الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأنهى أنتونيلي، الذي حقق أول انتصار له في سباق جائزة الصين الكبرى قبل أسبوعين، أسرع زمن للفة، التجربة متفوقا على راسل بفارق 0,254 ثانية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه يبدو أن أنتونيلي وراسل سيتنافسان على الحصول على مركز الانطلاق الأول في التجربة الرسمية، علمًا بأن تشارلز لوكلير، من موناكو الفرنسية، جاء في المركز الثالث.

وأنهى لوكلير السباق بفارق 0,9 ثانية خلف أنتونيلي. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، متأخرا بفارق ثانية كاملة، وبفارق ضئيل عن البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي احتل المركز الخامس.

وأكمل البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم، 13 لفة بعدما غاب عن أغلب فترات هذه التجربة بسبب مشكلة في المحرك.

وجاء الألماني نيكو هولكنبرج، سائق أودي، في المركز السابع متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

