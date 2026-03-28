مرسيدس تفرض سيطرتها.. أنتونيلي يتفوق على راسل في تجارب اليابان

كتب : مصراوي

11:11 ص 28/03/2026 تعديل في 11:11 ص

كيمي أنتونيلي

سوزوكا - (د ب أ):

تفوق الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس على زميله بالفريق البريطاني جورج راسل، ليهيمن الفريق على التجربة الحرة الأخيرة لسباق جائزة اليابان الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأنهى أنتونيلي، الذي حقق أول انتصار له في سباق جائزة الصين الكبرى قبل أسبوعين، أسرع زمن للفة، التجربة متفوقا على راسل بفارق 0,254 ثانية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه يبدو أن أنتونيلي وراسل سيتنافسان على الحصول على مركز الانطلاق الأول في التجربة الرسمية، علمًا بأن تشارلز لوكلير، من موناكو الفرنسية، جاء في المركز الثالث.

وأنهى لوكلير السباق بفارق 0,9 ثانية خلف أنتونيلي. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، متأخرا بفارق ثانية كاملة، وبفارق ضئيل عن البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي احتل المركز الخامس.

وأكمل البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم، 13 لفة بعدما غاب عن أغلب فترات هذه التجربة بسبب مشكلة في المحرك.

وجاء الألماني نيكو هولكنبرج، سائق أودي، في المركز السابع متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
