إجراءات إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.. خطوات واجبة على المريض

كتب : أحمد جمعة

06:50 ص 13/05/2026

كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة؟

حددت وزارة الصحة والسكان، حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، خاصة للمرضى الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي.

وأوضحت الوزارة أن بدء إجراءات الحصول على القرار يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتشخيص الحالة، تمهيدًا لإعداد تقرير "اللجنة الثلاثية" الذي يُعد الأساس الطبي لاعتماد الحالة.

بعد ذلك، تتولى المستشفى إدخال بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة، مرفقة بصورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، وكافة الفحوصات والتقارير الحديثة، دون أي أعباء إضافية على المريض.

وتتم مراجعة الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، حيث يتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن التوجه إلى الجهة الطبية المحددة لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

وأكدت الوزارة أن من الشروط الأساسية للاستفادة من العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية باستخدام الرقم القومي، من خلال الرابط المخصص لذلك.. اضغط هنا

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون وأربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعين قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2026، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و512 مليوناً و756 ألف جنيه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن.

