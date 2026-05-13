كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، تفاصيل خطة مثيرة للجدل، لمشروع تجديد الجناح الشرقي من البيت الأبيض، التي تصل تكلفتها إلى مليار دولار.

سيقدم البيت الأبيض تفاصيل دقيقة عن خطته لمشروع تجديد الجناح الشرقي، خلال غداء لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

تؤكد الإدارة، أن المشروع لا يقتصر على تمويل قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض كما أقر الديمقراطيون سابقا، بل يشمل أيضا تمويل مجموعة واسعة من الإجراءات الأمنية الجديدة.

وحسب "أكسيوس"، سيتم إدراج المليار دولار ضمن حزمة تسوية الميزانية التي ستمول أيضا إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.

وتشمل وثيقة تكاليف التمويل الآتي:

-220 مليون دولار لتعزيز الأمن في مجمع البيت الأبيض، بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص، وتقنيات كشف الطائرات المسيّرة، وأنظمة كشف المواد الكيميائية وغيرها من التهديدات.

-180 مليون دولار لإنشاء مركز جديد لفحص الزوار أمنيا.

-175 مليون دولار لتدريب جهاز الخدمة السرية على مواجهة التهديدات الحديثة.

-175 مليون دولار لتعزيز تأمين الشخصيات التي يحميها جهاز الخدمة السرية.

-150 مليون دولار لجهود جهاز الخدمة السرية في "مواجهة الطائرات المسيّرة، واختراقات المجال الجوي، والتهديدات البيولوجية، وغيرها من التهديدات الناشئة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات".

-100 مليون دولار لتأمين الفعاليات الوطنية البارزة، وفقا لسكاي نيوز.