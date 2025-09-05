نوريس يتمسك بأمله في الفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1

مونزا - (د ب أ):

أكد البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أنه لا يحتاج للاعتماد على تعثر الأسترالي أوسكار بياستري، من أجل الفوز بلقب فئة السائقين.

ويتأخر نوريس بفارق 34 نقطة عن زميله في فريق مكلارين، في الترتيب العام لفئة السائقين، مع تبقي تسع سباقات على نهاية الموسم بإجمالي 249 نقطة متاحة، وذلك بعد انسحابه من سباق جائزة هولندا الكبرى، يوم الأحد الماضي، بسبب عطل في المحرك.

ووضع نوريس نفسه بعد انسحابه من سباق زاندفورت في موقف دفاعي صعب أمام بياستري في صراعهما المشتعل للتتويج بلقبهما العالمي الأول

ومع هيمنة مكلارين على الفوز بالسباقات هذا الموسم، قد تكون مشاكل الموثوقية لبياستري أفضل طريق لنوريس للعودة إلى المنافسة.

ولكن في حديثه قبل الاشتراك في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الذي يجرى بمونزا يوم الأحد المقبل، قال نوريس، اليوم الخميس "لا يزال بإمكاني الفوز باللقب دون أن يحدث أي شيء (لبياستري) وهذه هي الطريقة التي أرغبها".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيكون من الأسهل بالتأكيد لو كان هناك المزيد من السائقين بيننا بين الحين والآخر، لكننا مسيطرون للغاية كفريق، وهذا يكاد يجعل الأمر أصعب بالنسبة لي".

وأوضح "هذا هو الجزء الأكثر إحباطا في الأمر. لكن ليفوز الأفضل، وليفوز أفضل سائق. إذا كان هذا هو الحال في نهاية الموسم (وفاز بياستري)، فسأحترم ذلك".

وكان نوريس في طريقه لإنهاء السباق في المركز الثاني خلف بياستري في زاندفورت قبل أن ينفجر محركه في المراحل الأخيرة.

وتوج بياستري بسبعة سباقات، أي أكثر بمرتين من نوريس، لكن السائق البريطاني هو الوحيد من بين سائقي مكلارين الذي تعطلت سيارته بسبب مشاكل فنية هذا الموسم.

أشار نوريس "إنها مجرد صدفة. إنها ليست خطأ (مديرة الفريق) أندريا (ستيلا) أو (الرئيس التنفيذي لماكلارين) زاك (براون). لقد أكملنا حوالي 60 سباقا دون أي عطل فني. وهذا أمر كنا فخورين به للغاية".

وتابع "لذا، فإن حدوث ذلك هو مجرد سوء حظ، ولم يكن عملا سيئا قام به أي شخص. اعتذر لي الفريق لأنهم شعروا بأنهم خذلوني. كما أعتذر لهم إن شعرت بأنني خذلتهم".

واختتم نوريس تصريحاته قائلا "لكن هكذا هي الحياة، لا يمكنك فعل شيء حيال ذلك، وإذا خسرت البطولة بفارق هذه النقاط، فيتعين علي أن أتقبل الأمر بصدر رحب، وأن أمضي قدما، وأرفع رأسي عاليا، وأحاول تكرار ذلك العام المقبل. لا أستطيع التفكير في الأمر مجددا".