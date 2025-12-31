مشروع أودي في فورمولا-1 : بين الطموح والتحدي

ميونخ - (د ب أ):

تستعد شركة أودي لظهورها الأول في سباقات سيارات فورمولا-1 في شهر مارس/آذار المقبل، وتعتقد الشركة الألمانية المصنعة للسيارات أنها تمتلك ما يلزم للمنافسة على تحقيق انتصارات في السباقات والألقاب في المستقبل القريب.

وقال جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي لشركة أودي، عند الكشف عن السيارة التجريبية الخاصة بالفريق في فورمولا-1 خلال شهر نوفمبر :"كلما دخلت أودي أي سلسلة سباقات، حققت النجاح".

وتدخل أودي عالم فورمولا-1 كفريق مصنع، بعد أن استحوذت على فريق ساوبر السويسري الذي يشارك في البطولة منذ عقود.

وكان ماركوس دوسمان، رئيس أودي السابق، أحد العقول المدبرة للمشروع، بعدما شغل في السابق منصب رئيس التطوير في شركة بي إم دبليو، التي كانت لديها شراكة استمرت أربعة أعوام مع فريق ساوبر، وانتهت في عام 2009 بسبب غياب النجاح وانسحاب بي إم دبليو.

كان ستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا-1، متواجدا في الخطط الأولى لأودي قبل نحو عقد من الزمن، لكن الشركة قررت حينها عدم الدخول إلى بطولة فورمولا-1.

ولكن الآن، حان الوقت، وقال دولنر إن أحد العوامل الأساسية كان التغييرات الواسعة في اللوائح اعتبارا من عام 2026، مثل المحركات الهجينة الجديدة وسقف الإنفاق الذي يجعل التخطيط المالي أكثر سهولة.

وقال دولنر :" لم تكن فرصة الدخول إلى بطولة فورمولا-1 أفضل مما هي عليه الآن خلال الثلاثين عاما الماضية مع هذا التغيير في اللوائح".

حصلت أودي على تمويل إضافي لبرنامجها في فورمولا-1 من جهاز قطر للاستثمار بصفته مساهما بحصة أقلية. وعلى عكس الفريق الجديد الآخر، كاديلاك، الذي يحصل على محركاته من فيراري، تقوم أودي بتنفيذ كل شيء بنفسها، بما في ذلك وحدة الطاقة.

أعرب مدير مشروع أودي في فورمولا-1، ماتيا بينوتو، الرئيس السابق لفريق فيراري، عن تفاؤله بقدرة الفريق على الوفاء بالتطلعات وتحقيق النتائج.

وقال بينوتو :" بالنسبة لأودي الأمر لا يتعلق بالمشاركة بل بالفوز".

وجاء هذا متوافقا مع ما قاله دولنر، الذي وضع خارطة الطريق :"عاما 2026 و2027 سيكونان صعبين. نريد أن نكون قادرين على المنافسة اعتبارا من 2028، والسعي لتحقيق الألقاب بداية من عام 2030".

وسيتم الكشف رسميا عن تصميم السيارة في 20 يناير، وستبدأ أولى اختبارات ما قبل الموسم للسائقين نيكو هولكنبرج وجابرييل بورتوليتو، بالإضافة إلى مدير الفريق جوناثان ويتلي، بعد ستة أيام في برشلونة.

ويبدأ الموسم يوم 8 مارس في أستراليا.

وقال ويتلي إنه ليس مضغوطا، وأن التحديات المستمرة يتم التعامل معها مباشرة، فيما أشار دولنر إلى أنه من هذه الناحية "يمكن لأودي كشركة أن تتعلم الكثير من فورمولا-1".

وأعرب نيكو هولكنبرج، الذي تواجد على منصة التتويج للمرة الأولى في الموسم الماضي بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، عن تفاؤله الحذر.

وقال :"من الصعب التنبؤ بالمستقبل مع مشروع جديد كهذا. حقيقة أن وجود علامة تجارية كبيرة خلف الفريق لا يعني أن كل شيء سينجح، لكن الظروف متوفرة لنكون قادرين على المنافسة بأسرع وقت ممكن".