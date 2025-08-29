فيرستابن: سعيد بعودة بيريز لسباقات فورمولا-1 من جديد

زاندفورت - (أ ب):

قال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه سعيد بعودة زميله السابق المكسيكي سيرجيو بيريز لبداية جديدة في عالم فورمولا-1، مؤكدا أن خبرته ستشكل منعطفا هاما لفريق كاديلاك الذي سيشارك في السباقات للمرة الأولى في موسم 2026.

واختار فريق كاديلاك الثنائي المخضرم بيريز والفنلندي فالتيري بوتاس للمشاركة في الموسم المقبل حيث سيصبح الفريق رقم 11، وذلك رغم أن الثنائي لا يتنافسان لصالح أي فريق في الموسم الجاري.

وقال فيرستابن قبل سباق هولندا: "حينما علمت بالأخبار أرسلت له رسالة وأنا بالطبع سعيد لأنه حصل على مقعد جديد".

ونفى فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، التكهنات حول تأثير النهاية المحبطة لبيريز مع ريد بول العام الماضي، حينما تم استبعاده بسبب النتائج السيئة، على السائق المكسيكي في عودته إلى فورمولا-1.

وأضاف: "أنها بداية جديدة الآن، الأمر لا يتعلق بنصف الموسم وهذا لا يحدد من أنت، أعتقد أنه متصالح مع ذلك أيضا، بعض الناس قد يفكر في الأمر نوعا ما، لكن بالنسبة لبيريز فهي بداية جديدة".

وكان بيريز قد شارك في سباقات فورمولا-1 للمرة الأولى عام 2011، وقال فيرستابن إن سنوات خبرة السائق المكسيكي ستفيد فريقه خاصة مع اللوائح الجديدة للمسابقة والتي رأى السائق الهولندي إنها ستكون قيمة للغاية بالنسبة لكاديلاك.