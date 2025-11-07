فيرستابن: سعيد بالبقاء في المنافسة على لقب فورمولا-1

ساو باولو - (د ب أ):

قال الهولندي ماكس فيرستابن، إنه سعيد ومعجب باستمراره في سباق الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بعدما أشعل المنافسة على اللقب مع البريطاني لاندو نوريس وفريق ماكلارين في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فيرستابن، بطل العالم أربع مرات كان يبتعد بفارق 104 نقطة في سباق اللقب وذلك بعد السباق الذي أقيم في بلاده هولندا منذ خمس جولات.

لكن مع تبقي أربع سباقات في الموسم، ابتداء من سباق البرازيل في ساو باولو هذا الاسبوع، يبتعد فيرستابن بفارق 36 نقطة خلف نوريس، متصدر الترتيب والذي يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وقال فيرستابن، سائق ريد بول لدى عودته إلى البرازيل حيث كان فوزه بذلك السباق العام الماضي حاسما وقضى على أمال نوريس في الفوز: "بالنسبة لي لا يوجد أي ضغوطات".

وأضاف: "حتى لو لم أفز باللقب، لازلت أعلم جيدا أنني أديت بشكل رائع هذا الموسم ويمكنني القول ببساطة إن ما فعلته الموسم الماضي سيكون صعبا على أي سائق آخر".

وتابع فيرستابن: "لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بالنظر إلى الفرص التي حظينا بها في الموسم وأن نواصل الحديث عن المنافسة على المراكز الأولى فهذا أمر رائع".

وأوضح: "بالطبع الفضل يعود إلى الفريق، لم يستسلموا وكان ذلك نقطة تحول قوية".