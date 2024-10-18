إلغاء النقاط الإضافية في سباقات فورمولا-1 ابتداء من الموسم المقبل

لندن - (د ب أ):

اتخذ المسؤولون عن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، قرارا مفاجئا بإلغاء احتساب نقطة إضافية للفة الأسرع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذا القرار من جانب الاتحاد الدولي للسيارات، والذي تم إعلانه قبل سباق الجائزة الكبرى هذا الاسبوع، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بعدما خطف السائق الأسترالي دانييل ريكاردو ، الفوز بالسباق الماضي في سنغافورة من المنافس على اللقب البريطاني لاندو نوريس.

ويتولى ريكاردو قيادة سيارة فريق آر بي، وهو فريق الشباب بريد بول، في الوقت الذي يحاول فيه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي للفريق .

وأصبح ما قام به ريكاردو هو المرة الأخيرة التي سيحدث فيها ذلك في رياضة فورمولا-1، وذلك بعدما حل تم استبدال السائق الأسترالي بالنيوزيلندي ليام لاوسون محل السائق الأسترالي ، لكن هذه التكتيك تسبب في إطلاق مزاعم عديدة بالتواطؤ بين الفريقين، وهو ما نفاه كريستيان هورنر، مدير ريد بول.

وسيتم تطبيق إلغاء نظام النقطة الإضافية ابتداء من الموسم المقبل، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك 180 نقطة للمنافسة عليها في الجولات الست المتبقية.

ويبتعد نوريس، سائق فريق ماكلارين بفارق 52 نقطة عن فيرستابن، وذلك قبل السباق الذي سيقام مطلع الأسبوع المقبل في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.