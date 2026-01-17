إعلان

فيراري تُعيد هيكلة طاقم هاميلتون الفني قبل سباق أستراليا

كتب : مصراوي

11:41 ص 17/01/2026 تعديل في 11:41 ص

لويس هاميلتون

لندن - (د ب أ):

أجرى البريطاني لويس هاميلتون تغييرا هاما في طاقمه الفني بعد انفصاله عن مهندس السباقات ريكاردو أدامي عقب موسم متوتر قضياه معا بفريق فيراري.

وأعلن فريق فيراري، الذي يقوده السائق البريطاني، عن نقل أدامي إلى منصب آخر داخل الفريق.

واضطر هاميلتون للدفاع عن علاقته بأدامي طوال العام الماضي بعد سلسلة من المناوشات اللاسلكية الحادة.

مع ذلك، سيحظى هاميلتون /41 عاما/ بمهندس سباقات مختلف للموسم الجديد الذي ينطلق في أستراليا في 8 مارس.

وقال بيان صادر عن فيراري: "تعلن سكوديريا فيراري إتش بي عن انتقال ريكاردو أدامي إلى منصب جديد ضمن أكاديمية سكوديريا فيراري للسائقين، كمدير للأكاديمية واختبار السيارات السابقة، حيث ستساهم خبرته الواسعة في حلبات السباق ومعرفته العميقة بسباقات فورمولا 1 في تطوير المواهب المستقبلية وتعزيز ثقافة الأداء في جميع أنحاء البرنامج."

وأضاف البيان: "تتقدم فيراري إتش بي بالشكر لريكاردو على التزامه ومساهمته في دوره في حلبات السباق، وتتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد، وسيتم الإعلان عن تعيين مهندس السباقات الجديد للسيارة رقم 44 (هاميلتون) في الوقت المناسب."

وفاز هاميلتون بستة من ألقابه العالمية السبعة، معادلاً بذلك الرقم القياسي، برفقة بيتر "بونو" بونينجتون مع مرسيدس. مع ذلك، لم يُقنع بونينجتون بالانضمام إلى هاميلتون في فيراري لموسمه الأول، وتشير مصادر وكالة الأنباء البريطانية إلى أنه سيبقى مع فريق "مرسيدس" في الموسم المقبل.

لويس هاميلتون سباقات فورمولا-1

