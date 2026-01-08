السعودي يزيد الراجحي ينسحب ومعه تسعة متسابقين من رالي داكار

الرياض - (د ب أ):

شهدت منافسات رالي داكار السعودية 2026 انسحاب بعض السائقين بسبب مشكلات عدة، يتقدمهم السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف ريسينج"، الحاصل على لقب داكار الماضي في فئة السيارات.

وفقد الراجحي فرصة الحفاظ على لقبه، بسبب تعرض مركبته للعديد من حالات الثقب في الإطارات، وخسارته الكثير من الوقت، ليغادر المنافسة مبكراً، فيما ودع الألماني دانيال شرودر سائق فريق "بي إس ليزر ريسينج" الرالي، بسبب حادث انقلاب، ما أدى إلى تضرر مركبته، وعدم القدرة على استكمال بقية المراحل.

وكانت فئة الدراجات النارية، الأكثر انسحابا -حتى الآن- بداية بالإسباني لورينزو سانتولينو دراج فريق "شيركو رالي فاكتوري"، جراء تأثر دراجته لأضرارٍ يتعذر إصلاحها بصورةٍ عاجلة، تلاه زميله في الفريق الهندي فتيل هاريث نواه كويثا، الذي كان يحتاج إلى عملية جراحية، أما الفرنسي نيكولا هورو سائق فريقِ "نوماد ريسينج" فقد أُصيبَ بكسورٍ متفرقة في منطقتي الكتف والحوض، ما جعله يغادر الرالي من المرحلة الأولى.

وغادر الإسباني ريكاردو لاستراد، دراج فريق "أولد فريندز رالي"، المنافسة بسبب سقوطه من الدراجة، إلا أن حالته الصحية ما زالت مستقرة، ويعد خارج دائرة الخطر، فيما انسحب البريطاني جيمس هيليير، دراج فريق "موك- أوف ريسينج" من السباق في مرحلته الأولى، بسبب معاناته من إصابة في الذراع.

واستمرت حالات الانسحاب بمغادرة السلوفاكي ستيفان سفيتكو، دراج فريق "سلوفنات رالي"، بسبب إصابته في الكتف الأيمن، إثر حادث في المرحلة الأولى.

وفي فئة الشاحنات، قرر فريق "فور باي فور" بسائقيه السعودي بدر البراك، والفرنسيين ماركو بيانا وباكو فيرنانديز، الانسحاب من دون أسباب تذكر، ولم يتم تسجيل أي حادث، فيما قرر الإسبانيان راؤول ساكوال، وماركو أنطونيو كابريرا الانسحاب من فئة "بيدريجا" من دون أسباب أيضاً.

وتستمر رحلة رالي داكار السعودية 2026 بنسخته السابعة، والتي ربما تشهد أبطالاً جددا، خاصة مع ارتفاع وتيرة التحديات خلال المراحل المقبلة، ومغادرة بطل النسخة الأخيرة، ما يفتح فرصة مثالية لبطل جديد.