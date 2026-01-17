العطية يفرض سيطرته في داكار 2026… و«ديفندر» تهيمن على فئة ستوك

الرياض - (د ب أ):

دشن متسابقو رالي داكار السعودية أمس الجمعة، منافسات المرحلة الثانية عشرة، والتي امتدت من الحناكية إلى ينبع، بمسافة إجمالية بلغت 720 كلم، منها 311 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالعودة إلى النتائج، حافظ القطري ناصر العطية، سائق فريق "داسيا ساندرايدرز"، على صدارة الترتيب العام لفئة السيارات، بعد تحقيقه المركز الأول في هذه المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و21 دقيقة و52 ثانية، وبفارق دقيقة واحدة و4 ثوان عن الأمريكي ميتش جوثري، سائق "فورد ريسينج"، فيما جاء الأسترالي توبي برايس، سائق "تويوتا جازو"، في المركز الثالث بفارق دقيقة و25 ثانية عن المتصدر.

وبهذه النتيجة؛ واصل القطري ناصر العطية، سائق فريق "داسيا ساندرايدرز"، استحواذه على الصدارة، حيث وسع الفارق إلى 16 دقيقة وثانيتين عن الإسباني ناني روما، سائق "فورد ريسينج"، الذي حل ثانيًا، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم في المركز الثالث بفارق 23 دقيقة و21 ثانية عن الصدارة.

وفي منافسات فئة السيارات "ستوك"، حصد فريق "ديفندر رالي" المراكز الثلاثة الأولى، إذ نالت الأمريكية سارة برايس المركز الأول في هذه المرحلة، بزمن بلغ 4 ساعات و17 دقيقة و35 ثانية، متقدمة على الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق دقيقة و25 ثانية، فيما حل الليتواني روكاس باتشيوسكا ثالثًا، بفارق دقيقتين و10 ثوان عن المتصدرة.

أما في فئة الدراجات النارية، فقد اقتنص الأمريكي ريكي برابيك، دراج فريق "هوندا إنرجي"، المركز الأول، قاطعا المسافة خلال 3 ساعات و19 دقيقة وثانية واحدة، متقدما على الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، درّاج "ريد بول كي تي إم"، بفارق 3 دقائق و43 ثانية، فيما حل الإسباني توشا شارينا، دراج "هوندا إنرجي"، في المركز الثالث، بفارق 12 دقيقة و58 ثانية عن الصدارة.

وتمكن الأرجنتيني كيفن بينافيديس، سائق فريق "أكاديمية أوديسي"، من حصد المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تشالنجر"، بعد وصوله بزمن 3 ساعات و44 دقيقة و52 ثانية، متقدما بفارق دقيقتين و15 ثانية عن زميلته في الفريق السعودية دانية عقيل، فيما جاء الأرجنتيني ديفيد زيلي، سائق "بي بي آر موتور سبورت"، ثالثًا بفارق 3 دقائق و37 ثانية عن الصدارة.

وفي منافسات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "إس إس في"، تصدر الأرجنتيني خارمياس جونزاليس فيريولي، سائق "كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية" ، المرحلة بعد وصوله إلى خط النهاية بزمن 3 ساعات و51 دقيقة و36 ثانية، متقدما بفارق 6 دقائق و55 ثانية عن البرتغالي جواو مونتيرو، سائق "كان إم فاكتوري"، فيما حل زميله في الفريق الأمريكي هانتر ميلر ثالثا، بفارق 7 دقائق و39 ثانية عن المتصدر.

وحصد الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق "يورول رالي سبورت"، أفضلية مرحلة فئة الشاحنات بزمن بلغ 3 ساعات و58 دقيقة و47 ثانية، وبفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الليتواني فايدوتس زالا، سائق "نوردس دي روي إف بي تي"، فيما حل التشيكي مارتن سولتيس، سائق "باجيرا زد إم ريسينج"، في المركز الثالث، بفارق 8 دقائق و24 ثانية عن المتصدر.

وتختتم منافسات رالي داكار السعودية غدا السبت، مع انطلاق المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة في ينبع، لمسافة إجمالية تبلغ 138 كلم.