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شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، خطوة جديدة في مسار توطين صناعة الإطارات بمصر، مع وضع حجر الأساس لمصنع شركة "لونج مارش للإطارات (مصر) المحدودة" الصينية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تقدر بنحو 190 مليون دولار أمريكي (تعادل حوالي 9.5 مليار جنيه مصري).

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، خاصة في قطاعات النقل وصناعة السيارات والصناعات المغذية.

رئيس اقتصادية قناة السويس: 16 مليار دولار استثمارات خلال 4 سنوات

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، منها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى استمرار الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار والبنية التحتية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وأوضح أن مشروع "لونج مارش" يمثل إضافة نوعية للقاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال صناعة الإطارات.

إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا وتوفير 1500 فرصة عمل

يقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 200 ألف متر مربع، ويوفر حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة، وينفذ على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 600 ألف إطار سنويًا لإطارات الشاحنات والحافلات (TBR)، بينما ترتفع الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنويًا للشاحنات والحافلات، إضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويًا لسيارات الركوب (PCR)، بما يعزز تلبية احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

"لونج مارش": مصر مركز استراتيجي للتوسع الصناعي

من جانبه، أعرب جين يونغ شنغ، رئيس مجلس إدارة شركة لونج مارش للإطارات، عن تقديره لجهود الهيئة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا أن اختيار مصر لتنفيذ المشروع يعكس المزايا التنافسية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة في دعم صناعة الإطارات محليًا وتوفير فرص عمل جديدة.

"تيدا – مصر" ودعم توسع الاستثمارات الصينية

ويُنفذ المشروع داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر"، في إطار الشراكة الممتدة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ساهمت في استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الصناعية، خاصة من الجانب الصيني.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الجديدة من التعاون مع "تيدا" تمثل امتدادًا لنجاحات سابقة في جذب وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

توجه لتعميق التصنيع المحلي

تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توطين الصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، بما يدعم زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعزيز الصادرات للأسواق العالمية.

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