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أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن طرح السيارة الجديدة كليًا ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator لأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري، لتدخل المنافسة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السبعة مقاعد.

تتوفر ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، حيث جاءت أسعارها الرسمية عند 1.650 مليون جنيه للفئة الأولى، و1.750 مليون جنيه للفئة الثانية، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا 1.850 مليون جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

وبالإعلان عنها رسميًا تنضم ميتسوبيشي ديستينيتور اليابانية الجديدة إلى قائمة من سيارات الركاب "الملاكي" سباعية المقاعد التي تقدم بأسعار لا تتجاوز مليوني جنيه.

في التقرير الآتي رصد لأبرز 5 سيارات اقتصادية سباعية المقاعد "MPV وSUV" متاحة حاليًا بمصر:

إم جي G50 Plus

أطلقت المنصور للسيارات سيارة MG G50 Plus الـMPV موديل 2026 سباعية المقاعد في مصر، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض W-DCT من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر رسمي يبلغ 1.229.990 جنيه.

شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر، يتوفر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/س.

وتبدأ أسعار تيجو 8 موديل 2026 من 1.120.000 جنيه للفئة المزودة بسبعة مقاعد.

ميتسوبيشي إكسباندر

تعتمد إكسباندر موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 105 حصان وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 من 1.300.000 جنيه للفئة Midline، و1.390.000 جنيه للفئة Highline، و1.475.000 جنيه للفئة Premium Line الأعلى تجهيزًا.

شيفروليه كابتيفا

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، النسخة الأحدث من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كابتيفا موديل 2026 سباعية المقاعد، بسعر رسمي يبدأ من نحو 1.200.000 جنيه.

تعتمد كابتيفا على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 255 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

جيتور X70

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

وتتوفر النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين؛ الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، والثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه.

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