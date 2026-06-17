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بعد طرح 3 سيارات جديدة.. أتراج تواصل صدارة أرخص طرازات ميتسوبيشي بمصر

كتب : محمد جمال

12:57 م 17/06/2026 تعديل في 12:57 م
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    ميتسوبيشي اتراج
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    ميتسوبيشي أتراج
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    ميتسوبيشي أتراج
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    ميتسوبيشي اتراج
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    ميتسوبيشي اتراج في سوق المستعمل (6)
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عززت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، حضور العلامة بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة بعد طرح 3 طرازات جديدة لأول مرة، شملت ميتسوبيشي L200 البيك آب، وباجيرو سبورت، وديستينيتور SUV.

ورغم التوسع في تقديم طرازات جديدة بمختلف الفئات، تظل ميتسوبيشي أتراج أرخص سيارة تحمل شعار العلامة اليابانية في السوق المصري خلال يونيو 2026، بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي أتراج المتاحة بمصر:

محرك ميتسوبيشي أتراج

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

أبعاد ومقاسات ميتسوبيشي أتراج

تأتي ميتسوبيشي أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

منظومة أمان ميتسوبيشي أتراج

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

تجيهزات ميتسوبيشي أتراج الداخلية

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار ميتسوبيشي أتراج

تباع ميتسوبيشي أتراج الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 670.000 جنيه.

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