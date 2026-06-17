أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، عن طرح موديلات 2027 من سيارات العلامة بالسوق المحلي، مع تطبيق زيادة سعرية بقيمة 25 ألف جنيه على طراز جيتور X70 Plus المجمعة محليًا، مقابل استقرار أسعار باقي الطرازات.

وأكدت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة تحديث الطرازات المطروحة بالسوق المصري، بما يعزز من توافر أحدث الإصدارات للعملاء، مع الحفاظ على سياسة تسعير تنافسية لباقي الموديلات.

استراتيجية توسع وتعزيز تجربة العملاء

قالت سارة القصراوي، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، إن طرح موديلات 2027 يعكس التزام الشركة بتقديم أحدث المنتجات التي تلبي تطلعات العملاء، مع الحفاظ على جودة الخدمة ومستوى الاعتمادية.

وأضافت أن جيتور نجحت خلال الفترة الماضية في بناء قاعدة عملاء قوية في مصر، مدعومة بتنوع الطرازات وتطور خدمات ما بعد البيع.

توسع في خدمات ما بعد البيع وشبكة التوزيع

وأشارت إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار في تطوير شبكة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين تجربة امتلاك السيارة وتوفير خدمات صيانة وقطع غيار بمعايير مرتفعة.

وأكدت أن هذا التوسع انعكس على ارتفاع معدلات رضا العملاء وزيادة الثقة في العلامة داخل السوق المصري.

أداء قوي في سوق السيارات المصري

لفتت إلى أن الأداء الذي حققته جيتور مؤخرًا يعكس نجاح استراتيجية التوسع، حيث جاءت العلامة في المركز الثالث من حيث أعداد تراخيص السيارات خلال الشهر الماضي، كما احتلت المركز الثاني بين العلامات الصينية بفارق محدود عن المركز الأول.

سيارات جيتور موديلات 2027 بالسوق المصري

جيتور X70 FL



تتوفر جيتور X70 FL موديل 2027 بفئتين في السوق المصري، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى "Comfort" من 1,095,000 جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية "Luxury" بسعر 1,240,000 جنيه.

جيتور X70 Plus



تقدم جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2027 بفئة واحدة فقط هي فئة "Luxury"، وسعرها الرسمي 1,275,000 جنيه.

جيتور X90 Plus FL

تأتي جيتور X90 Plus FL موديل 2027 بفئة واحدة كاملة التجهيزات "Luxury"، وبلغ سعرها الرسمي 1,560,000 جنيه.

جيتور داشينج



تقدم السيارة جيتور داشينج موديل 2027 بخيارين من المحركات، حيث تأتي النسخة الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر فئة "Luxury" بسعر 1,330,000 جنيه، أما النسخة الثانية بمحرك سعة 1.6 لتر فئة "Luxury" فجاءت بسعر 1,480,000 جنيه.

جيتور T1



تتوفر جيتور T1 موديل 2027 بفئتين، الفئة الأولى "Luxury" سعر 1,730,000 جنيه، والفئة الثانية ذات الطلاء المطفي "Matte Color" سعرها الرسمي 1,760,000 جنيه.

جيتور T2

تقدم جيتور T2 موديل 2027 بفئتين أيضاً؛ الفئة الأولى القياسية "Luxury" بسعر 1,900,000 جنيه، والفئة الثانية باللون المطفي "Matte Color" بسعر 1,930,000 جنيه.

تفاصيل ومدة الضمان على سيارات جيتور

وتقدم المجموعة ضمانًا على المحرك لمدة تصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، ما يعزز ثقة العملاء في العلامة.

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