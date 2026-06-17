طرح موديلات جيتور 2027 في مصر.. وزيادة 25 ألف جنيه على X70 Plus

أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن نيسان تصدرت مبيعات سيارات الركوب خلال عام 2025 بحصة سوقية بلغت 18.6%، وهي الأعلى في تاريخ الشركة بالسوق المصري.

وتواصل شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي لعلامة نيسان اليابانية بالسوق المحلي، تعزيز حضورها مدعومة بأداء قوي خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انطلاق نيسان ماجنايت المجمعة محليًا، وهي أحدث سيارات العلامة في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 55%.

ماجنايت.. أحدث المنضمين للإنتاج المحلي

وأوضح عبد الصمد أن خروج نيسان ماجنايت رسميًا من خطوط الإنتاج بمصنع الشركة في مصر يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية نيسان التوسعية، مؤكدًا أن زيادة نسبة المكون المحلي جاءت نتيجة استثمارات جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز استدامة قطاع السيارات.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل مع شبكة موزعيها وشركائها المعتمدين لتقديم تجربة أكثر تكاملًا للعملاء، مع التركيز على التوسع الجغرافي وتطوير خدمات ما بعد البيع.

شبكة خدمات أوسع للعملاء

من جانبه، قال المهندس لؤي صالح، المدير العام لتطوير شبكة موزعي نيسان مصر، إن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، من خلال تطبيق معايير وهوية نيسان العالمية في مختلف نقاط البيع والخدمة.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف تعزيز تجربة العملاء وزيادة نقاط الوصول إلى خدمات نيسان في المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة.

افتتاح مركز جديد بمدينة نصر

وجاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح نيسان مصر فرع "إكسبريس إيجيبت" الجديد والمعتمد بمدينة نصر، والذي يقدم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار الأصلية تحت سقف واحد.

ويقام المركز الجديد في واحدة من أكثر المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى، ويضم صالة عرض ومركز خدمة متكاملًا مجهزًا بأحدث التقنيات، بما يدعم خطط نيسان للتوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في السوق المصري.

شراكة ممتدة مع إكسبريس إيجيبت

وأكد المهندس راجي حسن، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس إيجيبت، أن افتتاح المنشأة الجديدة يعكس قوة الشراكة الممتدة مع نيسان مصر منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن المركز الجديد يأتي ضمن خطة مشتركة لتقديم خدمات متطورة وتعزيز مستويات رضا العملاء.

وتواصل نيسان مصر تعزيز انتشارها عبر شبكة تضم 19 وكيلاً معتمدًا و46 منفذ بيع وخدمة على مستوى الجمهورية، إلى جانب امتلاكها مصنعها بالكامل بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يعد مركزًا إقليميًا لتصدير سيارات الركوب إلى الأسواق الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه

حملة استدعاء لسيارات جيلي إمجراند موديل 2025 و2026 في مصر.. التفاصيل

بعد انضمام موديل جديد.. تعرف على أبرز 5 سيارات 7 راكب في مصر





