قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن الاتفاق المؤقت مع إيران لم يُحسم بشكل نهائي، وإنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم يكن راضياً عن الاتفاق أو إذا لم "تلتزم" طهران بما هو مطلوب منها.

وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: "إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإسقاط القنابل على رؤوسهم. وإذا لم تعجبني، وإذا لم يتصرفوا بشكل مناسب، فسنعود مباشرة إلى إسقاط القنابل على رؤوسهم، في منتصفها تماماً، حسناً؟".

وأضاف ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن رفعاً فورياً للعقوبات المفروضة على طهران.

اتفاق إيران وأمريكا

وأشاد الرئيس الأمريكي بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته، قائلاً: "إنها صفقة قوية للغاية. لا أحد يعرف تفاصيلها بعد، لكنها قوية جداً، ويبدو أن معظم الناس سعداء بها".

واعتبر ترامب أن الاتفاق سيكون إيجابياً للأسواق العالمية، مضيفاً: "لا يوجد شيء أكثر ذكاءً من السوق، والسوق يحب هذا الاتفاق بدرجة لم أرَ مثلها من قبل". وأضاف أن البديل عن الاتفاق "كان سيكون كساداً عالمياً".

انخفاض أسعار النفط

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أشار ترامب إلى أن أسعار النفط كانت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، متوقعاً مزيداً من التراجع، وقال: "أعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض إلى ما دون المستويات التي كانت عليها قبل الحرب".