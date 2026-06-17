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حملة استدعاء لسيارات جيلي إمجراند موديل 2025 و2026 في مصر.. التفاصيل

كتب : أيمن صبري

12:41 م 17/06/2026 تعديل في 01:00 م
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  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 8 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر

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أعلنت شركة جيلي أوتوموبيليتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي الصينية في مصر، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من سيارات "إمجراند" Emgrand السيدان العائلية موديلات 2025 و2026 بالسوق المحلي.

وأوضح الوكيل المحلي، في بيان، أنه بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بدأت حملة لفحص كانستر تهوية خزان الوقود، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة السيارة وتحسين أداء المحرك، مع استبدال الجزء المتأثر عند الحاجة وفقًا لتعليمات وإجراءات الشركة المصنعة.

وأضافت الشركة أن مالكي سيارات جيلي إمجراند موديلات 2025 و2026 يمكنهم التأكد من شمول سياراتهم ضمن حملة الاستدعاء من خلال التواصل مع الخط الساخن للشركة أو زيارة أقرب مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص اللازم مجانًا.

أسعار جيلي إمجراند المصنعة في مصر؟

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة التي يتم تجميعها في مصنع الشركة في مصر بأسعار تبدأ من 839.000 جنيه للفئة Comfort القياسية، والفئة Luxury الأعلى تجهيزا سعرها 939.000 جنيه.

مواصفات محرك جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة محلية الصنع بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تجهيزات جيلي إمجراند الداخلية

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

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