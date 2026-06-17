استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل توظيف الجولات والمشاركات الخارجية لوزارة الثقافة في تعزيز مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية.

وزيرة الثقافة: القوة الناعمة جسر للتواصل الحضاري مع العالم

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة جيهان زكي أهمية تفعيل أدوات القوة الناعمة المصرية باعتبارها أحد أهم جسور التواصل الإنساني والحضاري مع مختلف شعوب العالم، بما يعزز الحضور الثقافي المصري دوليًا.

جيهان زكي: العدالة الثقافية على رأس أولويات الوزارة

أوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تضع تحقيق العدالة الثقافية في مقدمة أولوياتها، من خلال توسيع نطاق الأنشطة الفنية والفكرية والوصول بها إلى مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.

سحر البزار: الوزارة نجحت في نقل الثقافة إلى الشارع

من جانبها، أشادت النائبة سحر البزار بالتحرك الميداني الذي تنفذه وزارة الثقافة، والتوجه نحو تقديم المنتج الثقافي والإبداعي خارج الأطر التقليدية، من خلال التواجد في الشوارع والميادين والفضاءات العامة للتفاعل المباشر مع المواطنين.

وكيل خارجية النواب: «شوارع الفن» نموذج ناجح لنشر الثقافة

ثمنت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النجاحات التي حققتها فعاليات "شوارع الفن" في عدد من المحافظات، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا فاعلًا في نشر الثقافة والفنون والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.

سحر البزار: الثقافة حياة رؤية طموحة للارتقاء بالوعي

كما أشادت النائبة سحر البزار، بالمشروع المرتقب "الثقافة حياة"، معتبرة أنه يمثل رؤية طموحة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الدور التنويري للثقافة في دعم التنمية وبناء الإنسان المصري.