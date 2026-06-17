قبل مواجهة كرواتيا.. مدرب إنجلترا يحدد شرطا لغناء النشيد الوطني

مع بداية مباريات كأس العالم 2026، يفخر اللاعبون وهم يرددون النشيد الوطني لبلادهم، فتمثيل المنتخب في المونديال الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمدربين، فبعض هؤلاء المدربين لا يحملون جنسية المنتخب الذي يدربونه.

الإنجليزي جراهام بوتر غنى النشيد الوطني السويدي قبل مباراتهم الأولى في كأس العالم ضد تونس، بينما لم يغن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، النشيد الوطني الأمريكي قبل فوزهم الافتتاحي على باراجواي.

وبالنسبة للألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، لن يكن الأمر كذلك، فاختار الألماني أن يغني النشيد الوطني "حفظ الله الملك"، لكن في وقت محدد.

مدرب إنجلترا: لن أغني النشيد الوطني إلا إذا وصلنا إلى النهائي

قال توماس توخيل إنه لا يريد "إزعاج" أي شخص بغناء النشيد الوطني الإنجليزي " في وقت مبكر جداً، وذلك خلال المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا مساء اليوم.

هذا بعد أن صرح في البداية بأنه يجب عليه "استحقاق" الحق في غناء النشيد الوطني بعد تعيينه مدرباً لمنتخب إنجلترا، ترك توخيل الباب مفتوحاً للقيام بذلك في كأس العالم.

وأضاف توخيل: "ليس بعد، أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. ربما في النهائي. ما زلت أشعر ببعض الخجل. لا أريد أن أسيء إلى أحد، ولا أريد أن يكون هذا هو محور الحديث الآن".

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