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احتفلت شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في مصر وإحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بمرور عامين على تواجدها في السوق المصري، من خلال إطلاق السيارة الجديدة كليًا P7 NEXT.

يأتي ذلك إلى جانب الكشف عن النسخة الحصرية Wing Exclusive Edition، والتي يطرح منها 7 سيارات فقط في السوق المصري للمرة الأولى خارج الصين.

إطلاق P7 NEXT لأول مرة خارج الصين

تعد XPENG P7 NEXT من أحدث الإصدارات العالمية التي تقدمها العلامة، حيث يتم طرحها في مصر لأول مرة خارج السوق الصيني، في خطوة تعكس أهمية السوق المحلي بالنسبة للشركة.

تتوفر السيارة بفئتين رئيسيتين:

RWD Flagship Ultra Range بسعر 2,650,000 جنيه.



AWD Performance بسعر 2,850,000 جنيه.

كما تأتي النسخة الحصرية Wing Edition P7 NEXT AWD بعدد محدود للغاية من 7 سيارات فقط داخل السوق المصري.

أبعاد وتصميم رياضي فاستباك

تعتمد السيارة على تصميم Fastback رياضي، بطول 5,017 مم، وعرض 1,970 مم، وارتفاع 1,427 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,008 مم، ما يمنحها حضورًا رياضيًا وانسيابية عالية.

أداء كهربائي قوي يصل إلى 594 حصانًا

تعتمد P7 NEXT على منظومة كهربائية متطورة، حيث تتوفر عالميًا بنسخة دفع خلفي بقوة 367 حصانًا، إلى جانب نسخة أداء بمحركين ونظام دفع كلي بقوة تصل إلى 594 حصانًا.

وتتسارع النسخة الأقوى من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كم/س.

مدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر

تأتي السيارة بخيارات بطاريات متعددة، أبرزها بطارية بسعة 92.2 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 820 كيلومترًا وفق دورة CLTC، بينما توفر النسخة الأصغر مدى يقارب 702 كيلومتر.

كما تعتمد على بنية كهربائية 800 فولت تدعم الشحن فائق السرعة، ما يسمح باستعادة جزء كبير من مدى القيادة في وقت قصير.

أنظمة أمان وتقنيات قيادة ذكية

زودت السيارة بحزمة متقدمة من أنظمة الأمان، تشمل نظام القيادة الذكية NGP، ومثبت سرعة متكيف، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، إلى جانب مجموعة من الكاميرات والرادارات والحساسات لرصد محيط السيارة.

مقصورة ذكية وتجهيزات فاخرة

تتميز المقصورة بتصميم تكنولوجي حديث يضم شاشة مركزية كبيرة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR-HUD، بالإضافة إلى مقاعد رياضية مزودة بخاصيات التدفئة والتهوية والتدليك، مع دعم التحديثات البرمجية عبر الإنترنت.

كما تأتي السيارة بتجهيزات خارجية متقدمة تشمل جناح خلفي نشط، ومقابض أبواب مخفية، وأبواب بدون إطار، مع إتاحة أبواب مقصية في بعض النسخ عالميًا لتعزيز الطابع الرياضي.

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