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مرور القاهرة يكشف تفاصيل غلق منزل كوبري باغوص وبدائل السير

كتب : عاطف مراد

05:24 م 17/06/2026

تحويلات مرورية-أرشيفية

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عَيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المركبات، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.

استلزمت الأعمال الجارية الغلق الكلي لمنزل كوبري باغوص في اتجاه "مهمشة"، وتحديداً منطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص، اعتباراً من الساعة 12:05 صباح يوم الأربعاء الموافق 17/6/2026 وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم، ومن المقرر استمرار هذه الأعمال لمدة 15 ليلة متتالية خلال ذات التوقيتات.

خريطة التحويلات المرورية وأعمال التهدئة أعلى كوبري أكتوبر

وجّهت إدارة المرور حركة المركبات بضرورة الاستكمال في اتجاه كوبري 6 أكتوبر أعلى "مهمشة" طوال فترة تنفيذ الأعمال، مع التشديد على تنفيذ أعمال تهدئة سرعة المركبات أعلى كوبري 6 أكتوبر في المنطقة المواجهة لكوبري مهمشة، وذلك أثناء تنفيذ أعمال اللحامات الفنية الخاصة بالبكيات المعدنية لضمان دقة التنفيذ.

نَسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما في ذلك اللوحات الإرشادية والإضاءة الليلية، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة السير بالمسارات البديلة المحددة.

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تحويلات مرورية القاهرة كوبري 6 أكتوبر كوبري باغوص

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