في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات الزيرو خلال الفترة الأخيرة، اتجه عدد كبير من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة كبديل أكثر واقعية للحصول على سيارة يابانية موثوقة بسعر مناسب، خاصة مع استمرار زيادة الأسعار في مختلف الفئات داخل السوق المحلي.

ويرصد هذا التقرير 5 سيارات يابانية مستعملة ما زالت تحافظ على انتشارها في السوق المصري، مع متوسط أسعارها الحالية وفقًا لحالة السيارة وموديلاتها المتداولة.

أسعار 5 سيارات يابانية أوتوماتيك بسوق المستعمل في مصر:



تويوتا كورولا

تواصل تويوتا كورولا الحفاظ على مكانتها كأكثر السيارات اليابانية طلبًا في سوق المستعمل المصري، وتحديدًا موديلات من 2018 إلى 2021، حيث يتراوح متوسط سعرها بين 770 ألف وتصل إلى مليون و100 ألف جنيه ، بفضل اعتماديتها العالية وقوة إعادة البيع.



نيسان صني

تعد نيسان صني من أكثر السيارات انتشارًا في سوق المستعمل، خاصة موديلات من 2016 إلى 2023، والتي يتراوح متوسط سعرها بين 450 ألف وتصل إلى 750 ألف جنيه تقريبًا.



ميتسوبيشي لانسر

ما زالت ميتسوبيشي لانسر تحافظ على حضورها القوي في السوق المصري رغم توقف إنتاجها، خصوصًا موديلات من 2008 إلى 2018، والتي يتراوح متوسط سعرها بين 550 ألف وتصل إلى 850 ألف جنيه تقريبًا.

هوندا سيفيك

تبرز هوندا سيفيك كواحدة من أبرز السيارات اليابانية في سوق المستعمل، خاصة موديلات من 2016 إلى 2020، حيث يتراوح سعرها بين 750 ألف وتصل إلى مليون و200 ألف جنيه تقريبًا.

سوزوكي سويفت

تستمر سوزوكي سويفت في جذب شريحة الشباب داخل سوق المستعمل، خصوصًا موديلات من 2021 إلى 2024، ويتراوح سعرها بين 650 ألف 850 ألف جنيه تقريبًا، باعتبارها سيارة اقتصادية مناسبة للاستخدام داخل المدن.

