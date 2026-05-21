تزخر الشوارع المصرية بآلاف السيارات الكلاسيكية والقديمة التي لا تزال تعمل بكفاءة حتى اليوم، ويتم تداولها بيعًا وشراءً في أسواق السيارات المستعمل، مع إقبال واسع من المستهلكين عليها.

ويقترب عمر بعض هذه السيارات من 100 عام، بعدما ظلت تجوب شوارع مصر عبر عقود طويلة، لتصبح شاهدًا على حقب زمنية مختلفة، بداية من عصر الملكية وحتى الجمهورية الحديثة.

بويك 1929.. قرابة قرن من الزمان في شوارع مصر

في مقدمة السيارات القديمة بمصر تأتي سيارة أمريكية نادرة من علامة Buick التي يعود إنتاجها إلى عام 1929، وتشير تفاصيل التصميم والشبكة الأمامية والعجلات الخشبية إلى أنها تنتمي لفئة Buick Touring Sedan أو Master Six المكشوفة.

تعتمد السيارة على محرك 6 أسطوانات، وتحمل تصميمًا كلاسيكيًا بطلاء ثنائي اللون بين التركواز والبيج، فيما يقترب عمرها حاليًا من 100 عام كاملة، لكنها لا تزال تعمل حتى الآن داخل مصر.

ولا تتوقف قصة السيارات الكلاسيكية في مصر عند هذا الطراز فقط، بل تمتد أيضًا إلى سيارات تجاوز عمرها 50 و60 و70 عامًا وما زالت تظهر في الشوارع المصرية بصورة طبيعية حتى اليوم.

أيقونات تخطت نصف قرن ولا تزال تنبض بالحياة

فولكس فاجن Beetle

تعد فولكس فاجن بيتلز واحدة من أشهر السيارات الكلاسيكية الموجودة في مصر، خاصة موديلات 1300 و1303 التي تم إنتاجها بين 1970 و1975، وما زالت منتشرة حتى اليوم بفضل كما أنها أصبحت واحدة من أيقونات السيارات الشعبية الكلاسيكية في السوق المصري.

فيات 128

بدأت رحلة فيات 128 عالميًا عام 1969، وأصبحت واحدة من أنجح السيارات التي دخلت السوق المصري، ولا يزال عدد كبير منها يعمل حتى الآن رغم مرور أكثر من نصف قرن على ظهورها.

مرسيدس -W115 "الخنزيرة"

تعتبر مرسيدس W115 المعروفة في مصر باسم “الخنزيرة” واحدة من أبرز السيارات الألمانية الكلاسيكية التي ظهرت بين 1968 و1976، واشتهرت بقوة التحمل والتصميم المميز، ولازالت حتى اليوم تظهر بالشوارع المصرية.

فيات 124

ظهرت فيات 124 خلال بداية السبعينيات، ونجحت في تكوين شعبية كبيرة داخل مصر بفضل تصميمها المميز والعملي فضلًا عن العملية التي عرفت بها، وما زالت بعض النسخ منها موجودة حتى اليوم بحالة تشغيل جيدة.

بيجو 504

تمكنت بيجو 504 من تكوين شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ ظهورها في سبعينيات القرن الماضي، كونها عرفت بالاعتمادية وقوة الأداء، وهو ما جعلها واحدة من أكثر السيارات الكلاسيكية التي ما زالت حاضرة في الشوارع المصرية حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي TI7 الجديدة كليًا تظهر لأول مرة في مصر من قلب الأهرامات

بعد إنتاج 1000 سيارة محليًا.. تعرف على أسعار ومواصفات جيتور X70 Plus

خلال أيام.. نيسان ماجنيت الجديدة كليًا تنطلق رسميًا في مصر - التفاصيل