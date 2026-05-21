أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بمد خط مياه قطر 1200 مم، والذي تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة بطول 8 كيلومترات، بداية من تقاطع الأوتوستراد مع كورنيش النيل حتى منطقة التبين، وذلك لخدمة أحياء 15 مايو، وحلوان، والتبين، إلى جانب بعض مناطق محافظة الجيزة.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع، وإعادة الشيء إلى أصله، مع عدم البدء في أعمال حفر جديدة إلا بعد الانتهاء من المرحلة الجاري تنفيذها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية.

كما شدد محافظ القاهرة على استكمال أعمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، والتشجير والزراعة على جانبي الطريق، وإعادة تنظيم الأرصفة والبلدورات، وتطوير الأسوار المطلة على النيل، وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يضمن ظهور الكورنيش بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء والجهات المنفذة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والعمل على مدار الساعة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما وجه محافظ القاهرة بإزالة أي إشغالات أو تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة ستسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.