أُصيب طالبان، اليوم الخميس، في حادث مروري إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الخارجة، بنطاق محافظة الوادي الجديد، وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي عقب وقوع حادث مروري على طريق أسيوط الخارجة.

انتقال سيارات الإسعاف

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع عند الكيلو 65 على طريق الخارجة – أسيوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد خالد عبد الحافظ، 17 عامًا، ومحمد أيمن محمد، 19 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث يخضعان للفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

الإجراءات القانونية

وحررت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد محضرًا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب انقلاب السيارة وملابسات الحادث.

ويُعد طريق أسيوط الخارجة من الطرق الحيوية التي تربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، وتشهد بعض قطاعاته حركة مكثفة لسيارات النقل والمركبات الخاصة، ما يستوجب الالتزام بالسرعات المقررة وإجراءات السلامة للحد من تكرار الحوادث المرورية.