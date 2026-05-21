إعلان

إصابة طالبين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الخارجة أسيوط

كتب : محمد الباريسي

05:37 م 21/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب طالبان، اليوم الخميس، في حادث مروري إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الخارجة، بنطاق محافظة الوادي الجديد، وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي عقب وقوع حادث مروري على طريق أسيوط الخارجة.

انتقال سيارات الإسعاف

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع عند الكيلو 65 على طريق الخارجة – أسيوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد خالد عبد الحافظ، 17 عامًا، ومحمد أيمن محمد، 19 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث يخضعان للفحوصات الطبية والرعاية اللازمة.

الإجراءات القانونية

وحررت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد محضرًا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب انقلاب السيارة وملابسات الحادث.

ويُعد طريق أسيوط الخارجة من الطرق الحيوية التي تربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، وتشهد بعض قطاعاته حركة مكثفة لسيارات النقل والمركبات الخاصة، ما يستوجب الالتزام بالسرعات المقررة وإجراءات السلامة للحد من تكرار الحوادث المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق أسيوط الخارجة حادث مروري الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
زووم

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان