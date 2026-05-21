إعلان

"فوكس نيوز": 65% من الناخبين الأمريكيين يرون انتصارًا واضحًا على إيران

كتب : مصطفى الشاعر

05:35 م 21/05/2026

ترامب وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن 65 بالمئة من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا واضحا في الحرب الدائرة مع إيران.

وبحسب الشبكة الأمريكية، يعكس هذا الاستطلاع حالة من الدعم الداخلي للتوجهات العسكرية للإدارة الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تفاؤل الشارع الأمريكي بقدرة الجيش على حسم الصراع الدائر ميدانيا لصالح واشنطن وحلفائها.

طهران تُراجع مقترح السلام الأمريكي الجديد وسط ضغوط دبلوماسية مكثفة

تتزامن هذه النتائج مع حراك سياسي مكثف في كواليس الأزمة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تجري حاليا مراجعة ودراسة أحدث مقترح سلام قدّمته الإدارة الأمريكية لإنهاء الأعمال العدائية.

ويأتي هذا التحرك الإيراني في وقت يزور فيه وفد من الوسطاء الباكستانيين العاصمة طهران لممارسة ضغوط دبلوماسية على القيادة الإيرانية ودفعها نحو القبول بالصيغة المقترحة وتوقيع اتفاق تهدئة شامل يُنهي الحرب.

مخاوف معيشية تُلاحق المواطن الأمريكي

رغم أن الإدارة الأمريكية لا تُظهر أي مؤشرات ميدانية على تخفيف حدة تركيزها أو التراجع عن خيار العمل العسكري المكثف في الشرق الأوسط، فإن الجبهة الداخلية تشهد تصاعدا ملحوظا في قلق المواطنين الأمريكيين بشأن تداعيات هذه الحرب على حياتهم اليومية، إذ تتزايد المخاوف الشعبية من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود بمحطات التوزيع وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل عام جراء الاضطرابات الاقتصادية المصاحبة للصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
أخبار مصر

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
زووم

منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان