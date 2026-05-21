أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن 65 بالمئة من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا واضحا في الحرب الدائرة مع إيران.

وبحسب الشبكة الأمريكية، يعكس هذا الاستطلاع حالة من الدعم الداخلي للتوجهات العسكرية للإدارة الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تفاؤل الشارع الأمريكي بقدرة الجيش على حسم الصراع الدائر ميدانيا لصالح واشنطن وحلفائها.

طهران تُراجع مقترح السلام الأمريكي الجديد وسط ضغوط دبلوماسية مكثفة

تتزامن هذه النتائج مع حراك سياسي مكثف في كواليس الأزمة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تجري حاليا مراجعة ودراسة أحدث مقترح سلام قدّمته الإدارة الأمريكية لإنهاء الأعمال العدائية.

ويأتي هذا التحرك الإيراني في وقت يزور فيه وفد من الوسطاء الباكستانيين العاصمة طهران لممارسة ضغوط دبلوماسية على القيادة الإيرانية ودفعها نحو القبول بالصيغة المقترحة وتوقيع اتفاق تهدئة شامل يُنهي الحرب.

مخاوف معيشية تُلاحق المواطن الأمريكي

رغم أن الإدارة الأمريكية لا تُظهر أي مؤشرات ميدانية على تخفيف حدة تركيزها أو التراجع عن خيار العمل العسكري المكثف في الشرق الأوسط، فإن الجبهة الداخلية تشهد تصاعدا ملحوظا في قلق المواطنين الأمريكيين بشأن تداعيات هذه الحرب على حياتهم اليومية، إذ تتزايد المخاوف الشعبية من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود بمحطات التوزيع وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل عام جراء الاضطرابات الاقتصادية المصاحبة للصراع.