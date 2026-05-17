أعلنت مجموعة القصراوي للسيارات (قصراوي جروب) عن تعاونها مع منصة “التوكيل دوت كوم”، لإطلاق أول منصة رقمية متكاملة للتجارة الإلكترونية للسيارات الجديدة في السوق المصري، تتيح للعملاء حجز وشراء وتمويل وتأمين السيارات عبر واجهة رقمية واحدة سهلة الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان، في إطار تحول استراتيجي يستهدف إعادة صياغة تجربة شراء السيارات في مصر، من خلال نموذج رقمي يربط بين العملاء والوكلاء الرسميين وشركاء التمويل والتأمين ضمن عملية شراء واحدة، ما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستوى الثقة لدى المستهلكين.

منصة سيارات تتيح تجربة شراء مختلفة

وتتيح المنصة الجديدة للعملاء استكشاف ومقارنة طرازات السيارات الجديدة، بما في ذلك العلامات التجارية التي تمثلها وتوزعها مجموعة القصراوي للسيارات بمصر، ومنها جيتور (Jetour) وجاك (JAC) وستروين (Citroën)، إلى جانب علامات أخرى ستنضم قريبًا، مثل Avatr ، وذلك من خلال عرض البيانات والمواصفات والأسعار الرسمية المعتمدة بصورة مباشرة.

تعتمد المنصة على تقديم السيارات الجديدة بالأسعار الرسمية دون زيادات، بما يضمن وضوح عملية الشراء منذ البداية وحتى الاستلام، ويعزز ثقة العملاء، كما توفر تجربة رقمية تغطي جميع مراحل امتلاك السيارة، بدءًا من التصفح والاختيار، مرورًا بالمقارنة بين الفئات والمواصفات، وصولًا إلى إتمام عملية الشراء، وإضافة خدمات التمويل والتأمين، واستلام السيارة مباشرة من الوكيل.

وقالت سارة القصراوي، رئيس قطاع التسويق بمجموعة قصراوي جروب إن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار التحول الرقمي لمجموعة القصراوي، حيث ترتكز على تقديم تجربة متكاملة تعكس تطلعات العملاء وتواكب التطورات العالمية في قطاع السيارات.

وأضافت القصراوي أن المنصة ستتيح تجربة امتلاك مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، إلى جانب حلول تمويل وتأمين متكاملة عبر معاملة رقمية واحدة، تسعى إلى تقديم تجربة شراء أكثر سلاسة وشفافية، تعزز ثقة العملاء وتدعم مكانتنا في السوق المصرية.”

من جانبه قال علي شعبان، مؤسس “التوكيل دوت كوم إن التعاون مع القصراوي يمثل نقلة نوعية في تطوير تجربة شراء السيارات في مصر، حيث نعمل على بناء منصة رقمية متكاملة تتيح للمستخدم إتمام جميع مراحل امتلاك السيارة بسهولة ومن مكان واحد.

وأردف شعبان أنهم يستهدفونه من خلال الشراكة مع مجموعة القصراوي، إلى تقديم نموذج جديد قائم على الكفاءة والشفافية، يعيد تعريف العلاقة بين العميل وسوق السيارات.

ولفت إلى أن المنصة توفر باقة متكاملة من خدمات التمويل والتأمين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية وشركات التأمين، حيث يمكن للعملاء التقديم على التمويل بصورة رقمية كاملة، ومقارنة البرامج المختلفة، واختيار خطة السداد الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية، مع إتاحة موافقات تمويلية سريعة في بعض الحالات، بما يسهم في تسريع رحلة امتلاك السيارة.

