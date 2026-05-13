كايي تخفض أسعار E5 وX7 حتى 56 ألف جنيه احتفالًا بعام على تواجدها بمصر

ظهور "الوحش" من جديد رفقة ترامب في زيارته إلى الصين.. ماذا نعرف عنها؟

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، عن ترخيص والتأمين إجباريًا على 2.127 سيارة "نيسان صني" جديدة في مختلف الإدارات ووحدات المرور بأنحاء الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي.

وتصدرت نيسان صني، بحسب المجمعة المصرية، قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة الأكثر ترخيصًا بفارق كبير يصل إلى 1.428 وحدة عن أقرب منافسيها وهي السيارة شيفرولية أوبترا التي احتلت المركز الثاني بـ699 سيارة.

ما سر نجاح "نيسان صني" المستمر في مصر؟

رغم الانتقادات التي تواجهها نيسان صني بسبب تصميمها أو مستوى التجهيزات مقارنة ببعض المنافسين الصينيين الأحدث، لا يزال قطاع من المستهلكين يفضل العملية والاعتمادية وانخفاض تكاليف التشغيل على حساب الكماليات، وهي المعادلة التي نجحت سيارة نيسان بحسب خبراء في تحقيقها لسنوات بالسوق المصري.

ووفقًا لخبراء فإن صني ترتكن إلى مجموعة من عوامل النجاح التي مكنتها من تصدر قوائم التراخيص في 2026، وكذا تحقيقها مبيعات قياسية غير مسبوقة في عام 2025، بحسب ما أكدته الشركة المصنعة في بيان سابق.

ويأتي في مقدمة أسباب نجاح صني، الاعتمادية التي اشتهرت بها، إذ اكتسبت سمعة جيدة باعتبارها سيارة تتحمل الاستخدام الشاق والطرق المختلفة، مع انخفاض معدل الأعطال مقارنة بعدد من المنافسين في نفس الفئة السعرية.

ومن عوامل نجاح السيارة أيضا عدم وجود تعقيدات في مكوناتها الميكانيكية مقارنة بمنافسيها اليوم، ما يسهم في تسهيل عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة سواء داخل مراكز الخدمة المعتمدة من نيسان أو لدى الورش الخارجية.

عامل آخر لعب دورًا مهمًا في انتشار السيارة، وهو توافر قطع الغيار بأسعار متوازنة نسبيًا مقارنة ببعض العلامات المنافسة، إلى جانب انتشار الفنيين القادرين على التعامل معها بسهولة، وهو ما يمنح المالك شعورًا بالأمان ويقلل من تكلفة التشغيل على المدى الطويل.

ويعد سهولة إعادة بيع السيارة من أهم وأبرز عوامل نجاحها وانتشارها بين المصريين، إذ تحافظ السيارة على قيمتها بشكل جيد داخل سوق المستعمل نتيجة الإقبال الكبير عليها.

وساعدت سياسة التسعير التي تتبعها نيسان إيجيبت في استمرار نجاح "صني"، حيث ظلت لسنوات ضمن أرخص السيارات السيدان الأوتوماتيك المتاحة بالسوق المحلي، ما جعلها خيارًا للعائلات والشباب وحتى شركات النقل والتطبيقات الذكية.

وأسهم تجميع السيارة في مصانع الشركة بمصر في تقديمها بأسعار جيدة، كما ساعدها على تفادي تقلبات أسعار النقد الأجنبي من حين لآخر، وتعقيدات الاستيراد مقارنة ببعض الطرازات المستوردة بالكامل.

عيوب نيسان صني المجمعة في مصر

وكما أن للسيارة صني عدد من المميزات التي ساعدتها على الانتشار بقوة في السوق المصري، فإن بها عدد من العيوب كذلك التي قد تجعل بعض المستهلكين يتراجعون عن قرار شرائها والتوجه نحو طرازات لعلامات تجارية أخرى.

ومن أبرز عيوب السيارة ضعف الثبات على السرعات المرتفعة، وهي واحدة من أكثر الملاحظات المتكررة بين المستخدمين، فالبعض يرى أن السيارة تصبح أقل استقرارًا بعد تجاوز 100 كم/س وأثناء المناورات السريعة وذلك بسبب وزنها الخفيف، كما يشتكي البعض من تأثرها بتفريغ الهواء الذي تصدره السيارات الأخرى المحيطة بها على الطرق.

ويعيب صني أيضًا بحسب بعض مالكيها، افتقارها لبعض تجهيزات الأمان الحديثة، ومنها نظام الثبات الإلكتروني ESP الذي بات متوفرًا لدى عدد من المنافسين بنفس الفئة السعرية، وأيضًا غياب تجهيزات مثل مثبت السرعة والوسائد الهوائية الجانبية في أغلب الفئات.

ويعد التصميم أحد أبرز الانتقادات الموجهة للسيارة، إذ يرى كثيرون أن الشكل الخارجي والتصميم الداخلي أصبحا تقليديين مقارنة بالمنافسين، خاصة أن النسخة المجمعة محليًا في مصر تعتمد على جيل قديم نسبيًا مقارنة بما يطرح عالميًا.

ويواجه بعض المستهلكين أيضًا مشكلة مع أنظمة عزل السيارة، حيث تتسرب أصوات الطريق والهواء إلى المقصورة بشكل ملحوظ عند السرعات العالية؛ فضلًا عن استخدام خامات داخلية يغلب عليها البلاستيك الصلب.

وعلى مستوى الأداء، يرى بعض الملاك أن تسارع السيارة ليس الأفضل في فئتها، خاصة مع ناقل الحركة الأوتوماتيك، فهي تميل السيارة إلى الهدوء والاعتمادية أكثر من الأداء الرياضي، كما يشير البعض إلى أن نظام التعليق "العفشة" الاقتصادية تحد من راحة الركاب.

أسعار نيسان صني 2027 في مصر

تتوفر نيسان صني العائلية موديل 2027 في مصر خلال شهر مايو الجاري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 765.000 جنيه للفئة Base A/T، والفئة AT Mid سعرها الرسمي 800.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة AT Super salon الأعلى تجهيزًا 835.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

بعد طرح النسخة المصرية.. أسعار هافال جوليون FL تتراجع حتى 175 ألف جنيه

قائمة متداولة لسيارات كيا بمصر تعود إلى 2016.. الأسعار تبدأ من 134 ألف جنيه

بعد إحاطة البرلمان.. ما أسعار لمبات الزينون وLED المنتشرة في مصر؟