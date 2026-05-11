دخلت سوق البيك أب في مصر منافسة جديدة مع الظهور الرسمي الأول لسيارة BYD Shark 6 التي تم طرحها رسميًا قبل أيام، لتفتح باب مواجهة مباشرة مع سيارات تقليدية قوية في الفئة نفسها وفي مقدمتها نيسان نافارا.

ومن المتوقع بحسب خبراء ومراقبين أن تدخل كل من نيسان نافارا اليابانية وبي واي دي Shark 6 الصينية في مقارنة مباشرة من قبل الباحثين عن البيك آب الفاخر، خاصة أن الفارق السعري بينهما 965 ألف جنيه.

مقارنة تفصيلية بين السيارتين نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

محرك وأداء نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

تأتي بي واي دي Shark 6 بقوة إجمالية تصل إلى 431 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، بما يعكس الأداء الديناميكي الذي تقدمه السيارة على الطرق المختلفة، كما توفر Shark 6 دعم الشحن السريع DC من 30% إلى 80% خلال 25 دقيقة، وبطارية بسعة 29.6 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط وDC بقدرة 40 كيلوواط، ما يعزز من مرونة الاستخدام وكفاءة التشغيل خلال التنقلات اليومية والرحلات طويلة المدى.

تأتي Shark 6 بقوة إجمالية تصل إلى 431 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، كما توفر Shark 6 دعم الشحن السريع DC من 30% إلى 80% خلال 25 دقيقة، وبطارية بسعة 29.6 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط وDC بقدرة 40 كيلوواط، ما يعزز من مرونة الاستخدام وكفاءة التشغيل خلال التنقلات اليومية والرحلات طويلة المدى.

تعتمد نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

مساحات وأبعاد نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

تأتي بي واي دي Shark 6 البيك أب بطول 5,457 مم، وعرض 1,971 مم، وارتفاع 1,925 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة تبلغ 3,260 مم.

تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

تجهيزات الأمان بالسيارتين نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

وفي جانب الأمان، زودت Shark 6 بمنظومة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل 6 وسائد هوائية، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب أنظمة Full ADAS، والتحذير من التصادم، والكبح التلقائي AEB، ونظام Adaptive Cruise Control، بما يعزز مستويات الحماية والثقة أثناء القيادة.

زودت نيسان نافارا الجديدة بمجموعة من تقنيات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. كما تتوفر كاميرا خلفية وحساسات ركن في الفئات الأعلى، لتسهيل القيادة في المدن والمناطق المزدحمة.

تجهيزات نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

تقدم Shark 6 تجربة قيادة ذكية ومتصلة من خلال مجموعة متطورة من التقنيات تشمل شاشة مركزية قياس 12.8 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، وHead-up Display، بالإضافة إلى نظام الأوامر الصوتية الذكي Hi-BYD، مع دعم Wireless Apple CarPlay وAndroid Auto، وخدمات الاتصال 4G وCloud Service، كما تضم السيارة مجموعة من التجهيزات تشمل Rear Access Ladder وTrailer Hitch وCargo Box Power Interface، إلى جانب صندوق تحميل بسعة 1,200 لتر، ما يمنح السيارة مرونة كبيرة للاستخدام العملي والأنشطة الخارجية.

على مستوى المقصورة، ركزت نيسان على تحسين مستوى العزل الصوتي وجودة المواد، خصوصًا في نسخة الكابينة المزدوجة، التي تأتي أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق في الفئات الكاملة، مع تجهيزات إضافية تعزز من تجربة القيادة اليومية.

أسعار وفئات نيسان نافارا وبي واي دي Shark 6

تتوفر بي واي دي Shark 6 الجديدة بسعر رسمي من 3.359.900 جنيه.

تتوفر نيسان نافارا البيك أب في اللسوق المصري نسخة الدبل كابينة بسعر يبدأ من 4 ملايين و325 ألف جنيه للفئة D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و375 ألف جنيه.

أما الفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و825 ألف جنيه، فيما بقيت الفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus RDIOA دون تغيير عند 4 ملايين و725 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

استيراد السيارات في مهب الريح.. توقف منظومة "ACID Number" يربك السوق؟

مع ارتفاع الزيرو.. شركات التمويل تتجه بقوة إلى سوق السيارات المستعملة

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية متوفرة في مصر خلال شهر مايو