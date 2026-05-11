سعر الدولار يقفز بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك

كتب : آية محمد

11:35 ص 11/05/2026

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 19 و34 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.86 جنيه للشراء، و52.96 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.71 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

