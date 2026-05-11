أعلنت شركة شيري عملاق صناعة السيارات الصينية، بالتعاون مع AiMOGA Robotics عن توقيع عقود لتوريد 1000 روبوت شرطة مرور ذكي، مع تسليم أول 100 وحدة بالفعل، وذلك خلال فعاليات الإطلاق العالمي لشراكتهما الاستراتيجية التي أقيمت في مدينة ووهو ضمن أبرز محطات أوتو تشاينا 2026 وقمة شيري الدولية للأعمال.

شيري و AiMOGA Robotics تعززان التكامل بين السيارات والروبوتات

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شيري القابضة ين تونجيوي خلال كلمته في الحدث، أن الشركة تتجه نحو مرحلة جديدة من التكامل بين السيارات والروبوتات، انطلاقًا من فلسفتها الأساسية من أجل العائلة، والتي ترتكز على السلامة وشمولية التكنولوجيا.

وشهدت الفعالية استعراض مجموعة متكاملة من منتجات AiMOGA Robotics شملت الروبوت البشري Mornine، وروبوت شرطة المرور الذكي وروبوت الإرشاد الطبي، إضافة إلى الروبوت رباعي الأرجل أرجوس، في خطوة تعكس توسع منظومة شيري الذكية من قطاع التنقل إلى مجالات الخدمات العامة والرفقة العائلية.

وأوضح ين تونجيوي أن الروبوتات والمركبات الذكية تعتمد على بنية تقنية مشتركة تشمل الإدراك والتخطيط والتحكم، مشيرًا إلى أن السيارة الذكية هي روبوت متنقل، وهو ما يشكل الأساس التقني للتكامل بين شيري وإيه آي موجا روبوتيكس.

وبحسب الشركة، تستفيد AiMOGA Robotics من منظومة شيري الصناعية وسلسلة الإمداد العالمية، إلى جانب تقنيات مشتركة مثل القيادة الذاتية وأنظمة التحكم وأجهزة الاستشعار، ما يسرّع نشر تطبيقات الروبوتات الذكية في مجالات متعددة تشمل صالات العرض والاستقبال وأمن الجامعات وإدارة المرور.

شراكات جامعية واستراتيجية جديدة لتسريع الانتشار التجاري للروبوتات



كما كشفت AiMOGA Robotics عن شراكات استراتيجية مع 100 جامعة لإطلاق برامج مشتركة في البحث والتطوير وتنمية المواهب، إلى جانب تدشين منصة كي تشي تيانشيا لتأجير الروبوتات بهدف خفض تكاليف الاستخدام وتسريع الانتشار التجاري.

من جانبه، أعلن تشانج قويبينج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري ورئيس شيري الدولية، عن استراتيجية جديدة تعتمد على مفهوم السيناريو يقود والتكامل يصنع الازدهار، موضحًا أن الشركة ستبدأ بتطوير روبوتات مرافقة للأطفال، ثم التوسع إلى روبوتات الخدمات العامة، وصولًا إلى المساعدات المنزلية الذكية.

توقيع عقود لـ1000 روبوت شرطة مرور وتسليم أول 100 وحدة

كما شهدت الفعالية توقيع عقود لتوريد 1000 روبوت شرطة مرور ذكي، مع تسليم 100 وحدة بالفعل، في خطوة تعكس انتقال هذه التقنية من مرحلة التجارب والعروض إلى مرحلة التشغيل التجاري واسع النطاق.

وأكدت شيري أن AiMOGA Robotics دخلت بالفعل أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، مع تطبيقات تشمل أكثر من 100 سيناريو مختلف، في إطار خططها لتوسيع حضورها العالمي وتعزيز دمج الذكاء المتجسد في المدن والصناعات والحياة اليومية.

استعراض روبوتات ذكية متعددة لدعم الخدمات العامة والتنقل العائلي

يمثل توقيع وتسليم روبوتات شرطة المرور الذكية أحد أبرز محطات الحدث، وإنجازًا فارقًا في شراكة شيري و"AiMOGA"، حيث يشير إلى انتقال هذه التقنية من مرحلة التجارب والعروض إلى مرحلة التشغيل الفعلي على نطاق واسع.

