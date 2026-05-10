أعلنت مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنرال موتورز الإطلاق الرسمي لعلامة كاديلاك الأمريكية الفاخرة داخل السوق المصري، وذلك من خلال تقديم الجيل الجديد من سيارات كاديلاك الكهربائية لأول مرة محليًا.

وشهد حفل الإطلاق الكشف عن سيارات كاديلاك OPTIQ وكاديلاك LYRIQ وكاديلاك VISTIQ بالإضافة إلى كاديلاك Escalade IQ وEscalade IQL، على أن تبدأ أسعار سيارات العلامة الأمريكية الجديدة في مصر من 4 مليون و149 ألف و900 جنيه.

أسعار سيارات كاديلاك الجديدة بالسوق المصري:

كاديلاك OPTIQ

تقدم كاديلاك OPTIQ في السوق المصري بمنظومة كهربائية ثنائية المحركات بقوة تقارب 300 حصان مع نظام دفع رباعي AWD وعزم دوران 480 نيوتن متر.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 4 مليون و149 ألف و900 جنيه.

كاديلاك LYRIQ

تقدم كاديلاك LYRIQ في السوق المصري بمنظومة كهربائية بقوة تصل إلى 515 حصان وعزم دوران 610 نيوتن متر مع بطارية سعة 102 كيلوواط/ساعة.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 5 مليون و649 ألف و900 جنيه.

كاديلاك VISTIQ

تقدم كاديلاك VISTIQ في السوق المصري بمحركين كهربائيين بقوة 615 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي AWD.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 6 مليون و490 ألف و900 جنيه.

كاديلاك Escalade IQ

تقدم كاديلاك Escalade IQ في السوق المصري بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران 1,064 نيوتن متر مع مدى قيادة يقترب من 748 كم.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 10 مليون و949 ألف و900 جنيه.

كاديلاك Escalade IQL

تقدم كاديلاك Escalade IQL في السوق المصري بمنظومة دفع كهربائية ثنائية المحركات مع تقنيات شحن سريع بجهد 800 فولت.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 12 مليون و249 ألف و900 جنيه.

الضمان

وأكدت المنصور للسيارات، أن جميع سيارات كاديلاك الجديدة تأتي مع صيانة مجانية لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى ضمان 6 سنوات أو 250 ألف كم، وضمان منفصل للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كم أيهما أقرب.