ارتفاع أسعار أكبر سيارات بيجو الفرنسية في مصر حتى 125 ألف جنيه

تعرف على أسعار أرخص سيارات بيجو في مصر بعد نجاتها من فخ الزيادة

الزيادات لا تتوقف.. ارتفاع أسعار جميع سيارت جيتور في مصر خلال أبريل

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة زيكر النقاب عن نسخة خاصة من أيقونتها 001 الكهربائية تحمل الاسم "Anniversary Edition"، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاقها.

زيكر 001 بطابع رياضي

وأوضحت الشركة الصينية أن نسخة الذكرى الخامسة تأتي مزودة بحزمة FR-Line ، التي تُضفي عليها طابعًا رياضيًا واضحًا، مع تفاصيل باللون الأحمر وجنوط قياس 22 بوصة مزودة بإطارات عالية الأداء، إلى جانب جناح خلفي من الكربون يعزز المظهر الشرس.

كما يبرز السقف الأسود والمكابح الكبيرة ذات الملاقط الملونة، في حين يضفي الطلاء الخارجي بلون "Glacier Silver" لمسة أنيقة ومتوازنة.

لمسات جريئة في زيكر 001 الخاصة

وفي المقصورة الداخلية تستمر اللمسات الجريئة أيضا؛ حيث تأتي المقاعد الأمامية مكسوة بفرش ألكانتارا باللون الأحمر مع نقوش خاصة، بينما يحافظ الصف الخلفي على طابع أكثر هدوءا باللون الأسود مع تفاصيل حمراء.

وتنتشر إشارات النسخة الخاصة في أنحاء المقصورة، إلى جانب أحزمة أمان حمراء وسقف داخلي فاخر ونظام صوتي متطور.

ولم تقتصر التعديلات على الشكل فقط، بل شملت أيضا الجوانب التقنية، حيث تم تزويد السيارة بنظام تعليق مطور، مع إمكانية ضبطه بشكل واسع ليتناسب مع أسلوب القيادة، سواء كان رياضيا أو مريحا.

ما المختلف في أداء زيكر 001 الخاصة؟

أما من ناحية الأداء، فتقدم السيارة أرقامًا لافتة؛ حيث تعتمد على سواعد محركين كهربائيين يولدان معا قوة تصل إلى 680 كيلووات/925 حصان مع نظام دفع رباعي.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س خلال 2,91 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كلم/س.

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 103 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 680 كلم.

كما تم تجهيز السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة تعتمد على تقنية LiDAR ومعالج قوي، ما يعزز من مستويات الأمان ويوفر تجربة قيادة مريحة ومتطورة.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع الأسعار: أبرز 4 سيارات مستعملة بمصر تبدأ من 180 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة