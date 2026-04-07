أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 110 وحتى 150 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار بيجو 3008 في مصر بعد الزيادة

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 2.099.990 جنيه بدلًا من 1.989.990 للفئة الأولى، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثانية إلى 2.399.990 مقابل 2.249.990 جنيه سابقًا.

تتميز بيجو 3008 الجديدة بخطوط تصميم ديناميكية ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بشاشة مركزية قياس 21 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين.

ما مواصفات محرك بيجو 3008 الجديدة؟

تم تجهيز سيارة بيجو بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تتوفر السيارة الجديدة في السوق المحاليل بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى هي Allure وتم تجهيزها يشمل 6 وسائد هوائية، أنظمة أمان متقدمة، جنوط رياضية 19 بوصة، وشاشة عالية التقنية.

أما الفئة الثانية هي GT وبها مزايا إضافية أبرزها مقاعد جلدية بخاصية التدليك، مصابيح Matrix LED، وكاميرا 360 درجة.

