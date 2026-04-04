زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

شهد سوق السيارات في مصر مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة "زيرو"، ما دفع المستهلكين للبحث عن السيارات المستعملة كخيار أكثر توفيرًا، مع إمكانية الحصول على سيارات بموديلات حديثة وإمكانيات عالية.

يحرص المشترون على اختيار السيارات المستعملة الأقل أعطالًا وسهلة الصيانة، والتي تتوافر لها قطع غيار بأسعار مناسبة، مع استهلاك معقول للوقود، وسهولة بيعها لاحقًا عند الرغبة في التغيير.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز 4 سيارات مستعملة في السوق المصري:

نيسان صني

ويبلغ متوسط أسعار نيسان صني بالسوق المصري من موديل 2006 إلى 2024 سعر 350 إلى 750 ألف جنيه.

تعتبر نيسان صني المستعملة في مصر خيارًا عائليًا اقتصاديًا وموثوقًا، وتشتهر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر يولد قوة من99 إلى 118 حصان،وعزم دوران 134 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات. تتميز بانتشار قطع غيارها، سهولة إعادة بيعها، ومقصورة واسعة، مع استهلاك وقود اقتصادي لكن يعيبها خفة الوزن على السرعات العالية اعلى من (120 كم/ساعة) وضعف الفرامل نسبياً. وتتوفر بموديلات متنوعة.

هيونداي فيرنا

و يترواح متوسط سعر هيونداي فيرنا من موديل 2004 إلى 2022 من 180 إلى 550 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا المستعملة هي سيارة سيدان اقتصادية شهيرة، تتميز بمحرك 1600 سي سي بقوة 106 حصان، وعزم 144-145 نيوتن متر، تتوفر بناقل حركة يدوي (5 سرعات) أو أوتوماتيك (4 سرعات)، وتتميز بتوفر قطع الغيار، سهولة الصيانة، واستهلاك وقود مقبول. تشمل التجهيزات تكييف، زجاج كهربائي، ومقاعد قماشية

شيفروليه لانوس

يتراوح متوسط أسعار شيفروليه لانوس المستعملة في مصر موديل 2009 إلى 2019 من 240 إلى 420 ألف جنيه.

تعد شيفروليه لانوس المستعملة من أبرز السيارات الاقتصادية والاعتمادية في السوق المصري، وتتميز بمحرك سي سي 4 سلندر يولد 86 حصان وعزم دوران 130 نيوتن متر، وتأتي السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتتميز بقطع غيار متوفرة ورخيصة، مما يجعلها خياراً ممتازاً للاستخدام اليومي، رغم افتقارها لوسائل الأمان الحديثة مثل ABS ووسائد هوائية في معظم الموديلات.



شيفروليه أفيو

يبلغ متوسط سعر شيفروليه أفيو موديل 2006 إلى 2020 من 220 ألف جنيه إلى 560 ألف جنيه تقريبًا.

تعد شيفروليه أفيو المستعملة خياراً اقتصادياً واعتمادياً شهيراً في سوق السيارات المصري، تتميز بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 86 إلى 115 حصان، وعزم دوران 132 وناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

تتجاوز 500 ألف جنيه.. قفزات قوية بأسعار 52 سيارة في مصر خلال أسبوع

MG GT الجديدة تواجه منافسة شرسة بعد زيادة أسعارها بالسوق المصري