زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

بعد زيادة الشحن.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها GLE Coupé الجديدة، التي تنتمي إلى فئةSUV الكوبيه الفاخرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها GLE Coupé الجديدة حصلت على شبكة أمامية أكبر مع نجمة مضيئة، إلى جانب تفاصيل أمامية معاد تصميمها ومصابيح خلفية جديدة تحمل توقيع النجمة، ما يمنحها حضورا أكثر جرأة وأناقة على الطريق.

ويتوفر للسيارة GLE Coupé الجديدة برنامج دفع موسع يشمل نسخة الدفع الهجين Plug-in، والتي توفر مدى قيادة كهربائيا يتجاوز 100 كيلومتر.

ما أنظمة المساعدة المتاحة في مرسيدس GLE Coupé؟

تعتمد السيارة GLE Coupé الجديدة على منظومة متقدمة تضم ما يصل إلى 27 مستشعرا تشمل الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية، ما يعزز مستويات الأمان ويوفر تجربة قيادة أكثر راحة.

وتساهم أنظمة مثل مساعد الحفاظ على المسافة ومساعد الركن في تخفيف عبء القيادة اليومية؛ حيث أصبح ركن السيارة أسرع بنسبة تصل إلى 60% عند سرعات تصل إلى 5 كلم/س.

نظام التعليق

ويعد نظام التعليق أحد أبرز نقاط القوة في هذا الطراز؛ حيث يعمل نظام E-ACTIVE BODY CONTROL على تحليل الطريق حتى 1000 مرة في الثانية لضبط التعليق بشكل فوري، ما يضمن مستوى عاليا من الراحة حتى على الطرق غير المستوية. ويدعم ذلك بنظام التعليق الهوائي AIRMATIC، الذي يستفيد من بيانات سحابية للتنبؤ بحالة الطريق وضبط السيارة مسبقا.

المقصورة الداخلية

فتقدم تجربة رقمية متقدمة مع نظام MBUX Superscreen ، الذي يمتد عبر عرض لوحة القيادة ويجمع ثلاث شاشات بقياس 13,2 سم.

ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم من سلوك المستخدم وتقديم تجربة أكثر تخصيصا، مع دعم الأوامر الصوتية المتقدمة، بالإضافة إلى خدمات الترفيه مثل البث المباشر والألعاب والتطبيقات.

وتم تعزيز نظام الإضاءة عبر تقنية DIGITAL LIGHT ، التي توفر مدى إضاءة يصل إلى 600 متر مع كفاءة أعلى. وفي الداخل، تتوفر فتحة سقف بانورامية بمساحة تتجاوز مترا مربعا، ما يعزز الإحساس بالرحابة، إلى جانب نظام ENERGIZING AIR CONTROL ، الذي يقوم بتنقية الهواء داخل المقصورة بشكل دوري كل 90 ثانية.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 100 ألف جنيه زيادة بأسعار ديبال S07 الجديدة في مصر.. التفاصيل

رسميًا.. الكشف عن أسعار ستروين C4 الفيس ليفت 2026 بالسوق المصري

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل