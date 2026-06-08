شهدت صحراء النيجر، غربي أفريقيا، قبل أيام حادثًا مأساويًا كاد أن يودي بحياة أكثر من 60 شخصًا، بعدما تقطعت بهم السبل في عمق الصحراء إثر تعطل بطارية الشاحنة التي كانت تقلهم. وظل الركاب عالقين لمدة ثلاثة أيام وسط ظروف قاسية ونقص في المياه، قبل أن تتمكن السلطات من العثور عليهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وفي مثل هذه الحالات الطارئة، لا سيما تلك التي تهدد حياة البشر، تتجدد أهمية توافر أدوات المساعدة ووسائل السلامة الأساسية داخل السيارة، خاصة عند السفر لمسافات طويلة عبر طرق نائية تفتقر إلى نقاط الإنقاذ وخدمات الطوارئ.

ويعد جهاز "بادئ حركة السيارة المحمول" والذي يعرف تجاريًا بـ"Jump Starter" من أجهزة المساعدة الطارئة التي ينصح خبراء بضرورة توافره بالسيارات، فهو يوازي في حجمه "الباور بانك" التقليدي، ويمنح قائدي السيارات استقلالية كاملة في مواجهة طوارئ الطرق.

وينهي الـ"Jump Starter" بشكل شبه كامل على الانتظار الطويل لسيارة أخرى تمر بالصدفة لعمل "وصلة بطارية" تقليدية، أو البحث عن فني كهربائي لإنقاذ الموقف.

كيف يعمل الـ"Jump Starter"؟

جهاز الـ"Jump Starter" عبارة عن بطارية ليثيوم مدمجة فائقة القوة، مخصصة لضخ تيار كهربائي عالي الكثافة (Peak Current) مباشرة إلى محرك السيارة عبر كابلات ذكية.

ولا تقتصر وظيفة الأجهزة الحديثة على تدوير المحرك المتوقف فحسب، بل تحولت إلى "محطة طاقة متكاملة" تحتوي على منافذ لشحن الهواتف الذكية، كشافات طوارئ (LED) مدمجة، وبعضها يأتي مزودًا بـ"كمبروسر" (منفاخ هواء ذكي) لإطارات السيارة.

أسعار الـ"Jump Starter" في أسواق البيع الإلكترونية بمصر

تشهد أسواق البيع الرقمية في مصر تنوعًا كبيرًا في الموديلات والأسعار، والتي تتحدد بناءً على سعة البطارية، وقوة تيار بدء الحركة، والعلامة التجارية، بالإضافة إلى الميزات الإضافية.

ويمكن تصنيف الأسعار الحالية في السوق الإلكتروني إلى ثلاث فئات رئيسية:

تبدأ الفئة الاقتصادية المخصصة للسيارات الصغيرة (ذات الـ 4 أسطوانات) من 2.100 جنيه وتصل إلى 2.600 جنيه، وتقدم هذه الفئة أجهزة أساسية بقوة تيار تتراوح بين 400 إلى 800 أمبير، وهي كافية للاستخدامات الطارئة البسيطة.

أما الفئة المتوسطة، والتي تعد الأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق، فتتراوح أسعارها بين 3.000 و 5.500 جنيه؛ وتتميز أجهزتها بقوة تيار تتراوح بين 1000 و 2000 أمبير، ويأتي أغلبها بتصميم متعدد المهام (2 في 1) يدمج بين بادئ الحركة ومنفاخ الإطارات الرقمي الذكي.

وفي المقابل، تبدأ أسعار الفئة الاحترافية من 7.500 جنيه وتتخطى حاجز الـ15.000 جنيه، وتضم الأجهزة التابعة لعلامات تجارية عالمية شهيرة تمتاز بالجودة العالية لبطارياتها، وتوفر تياراً فائق القوة يصلح للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة ومحركات الديزل.

كيف تختار الجهاز المناسب لسيارتك؟

قبل إتمام عملية الشراء، ينصح خبراء صيانة السيارات بمراعاة نقطتين أساسيتين:

سعة المحرك (الـCC):

السيارات الاقتصادية الصغيرة (حتى 1600 سي سي) يكفيها جهاز بقوة تيار تترواح بين 600 و 1000 أمبير. أما سيارات الدفع الرباعي ومحركات الديزل الكبيرة فتتطلب أجهزة لا تقل عن 1500 إلى 2000 أمبير لضمان تدوير المحرك من المحاولة الأولى.

أنظمة الأمان الذكية:

يفضل دائمًا الشراء من ماركات موثوقة توفر كابلات توصيل ذكية (Smart Clamps) تحمي من عكس الأقطاب بالخطأ، وتمنع حدوث "الشرر الكهربائي" أو الارتداد المفاجئ للتيار لحماية كمبيوتر السيارة.

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