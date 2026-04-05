أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، زيادة بأسعار ديبال S07 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بقيمة 110 آلاف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية فقد أصبحت أسعار S07 الجديدة تبدأ من 2.000.000 مليون جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، و2.090.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

وفيما يلي رصد لأبرز مواصفات ديبال S07 الجديدة في مصر:

مواصفات وأبعاد ديبال S07

تقدم ديبال SO7 بأبعاد تبلغ 4750 ملم طولاً، و1930 ملم عرضاً، و1625 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 ملم، ما يضمن ثباتاً ممتازاً على الطريق ومساحة داخلية كبيرة.

تأتي مقدمة السيارة بإضاءة نهارية بتصميم "بثلات النجوم"، مع شبكة أمامية مغلقة تعبر عن هوية السيارة الكهربائية، والجانبان يتميزان بخط "أورورا" الانسيابي، وأبواب بدون إطار مع مقابض كهربائية مخفية، والخلفية مزودة بشريط إضاءة متصل بتصميم يحاكي انطلاق مركبة فضائية، يتوسطه شعار مضيء يمنح لمسة تقنية فاخرة.

وتتوافر ديبال SO7 بمجموعة من الألوان الخارجية وهي أبيض لؤلؤي، وأسود كريستالي، ورمادي تيتانيوم، وأزرق، وبرتقالي.

أما المقصورة الداخلية فمستوحاة من يخوت الفخامة، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل، فالمقاعد مكسوة بجلد فاخر ناعم الملمس، مزودة بخاصية التهوية والتدفئة، ودعم جانبي يوفر راحة خلال الرحلات الطويلة، والسقف البانورامي الكهربائي يمنح إحساساً بالانفتاح، بينما الإضاءة المحيطية متعددة الألوان (64 لوناً) تضفي أجواءً مريحة.

نظام المعلومات والترفيه تحتضن شاشة دوارة قياس 15.6 بوصة تعمل باللمس، إلى جانبها، نظام صوت فاخر من 14 مكبر صوت محيطية، لتجربة سمعية غامرة.

منظومة دفع ديبال S07

وتتوافر ديبال SO7 بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومتراً على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

تقدم السيارة العديد من التقنيات والأنظمة الذكية ومنها: نظام قيادة ذكي مع أكثر من 20 منظومة أمان نشط، وعرض معلومات الواقع المعزز (AR-HUD) أمام السائق، ومساعد صوتي ذكي للتحكم في وظائف السيارة، وأوضاع سيناريو ذكية للمقصورة، وشحن لاسلكي سريع للهواتف بقدرة 40 واط، وحقيبة أمامية بسعة 125 لتر – الأكبر في الفئة، وكاميرات رؤية 540 درجة.

وعن عوامل الأمان فالسيارة تأتي بهيكل بزاوية حماية 360 درجة، نظام بطارية رقمي IBC يراقب ويعزل ويحمي، وأنظمة مساعدة على القيادة من المستوى الثاني تتضمن الفرملة التلقائية، ومراقبة النقاط العمياء، والتحكم الذكي في السرعة، ونظام المساعدة في البقاء على المسار.

