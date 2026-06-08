بالفيديو.. الكشف رسميًا عن نيسان ماجنيت كروس أوفر المصنعة في مصر

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن السيارة "ماجنيت" Magnite كروس أوفر الخدمية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتعد نيسان ماجنيت التي تحمل شعار "صنع في مصر" هي أول نسخة من السيارة تقدم في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن تنافس بقوة في قطاع السيارات الاقتصادية المدمجة.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على المواصفات الكاملة لسيارة نيسان الجديدة بعد الكشف عنها رسميًا:

محرك نيسان ماجنيت

تعتمد نيسان ماجنيت في نسخها الجديدة على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 99 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

أبعاد نيسان ماجنيت

تأتي السيارة بطول 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2500 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم.

وتوفر ماجنيت مساحة تخزين خلفية تبلغ 336 لترًا، يمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، كما تأتي بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كم/لتر وفقًا لمعايير ARAI.

تجهيزات نيسان ماجنيت الداخلية

تعتمد نيسان ماجنيت على مقصورة عملية تضم نظام توجيه كهربائي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مدعومة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات لعرض معلومات القيادة.

كما تتضمن السيارة أنظمة Eco Scoring وEco Coaching لمساعدة السائق على تحسين أسلوب القيادة وخفض استهلاك الوقود.

نظام الأمان في نيسان ماجنيت

تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، بما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

تصميم نيسان ماجنيت الخارجي

تحمل نيسان ماجنيت تصميمًا عصريًا يجمع بين الطابع الرياضي والعملي، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، وإطارات 195/60 R16، بالإضافة إلى شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة حضورًا مميزًا ضمن فئتها.