كشفت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، عن أسعار سيارتها C4 الـFacelift موديل 2026 رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، تقدم C4 كروس أوفر ما تحت المدمجة الجديدة بفئة Shine two tone بسعر رسمي مليون 495 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ستروين C4 الجديدة بمصر:

محرك ستروين C4

تعمل سيارة ستروين الجديدة بمحرك 3 سلندر تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان عند 230 نيوتن ميتر، وينقل حركته إلى المحاور الأمامية ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

مساحات ستروين C4

يبلغ طول ستروين C4 Facelift الجديدة 4.350 ملم، وعرضها الكلي 1.834 ملم، وارتفاعها 1.525، وقاعدة عجلات بطول 2670 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية إلى 340 لترًا مكعبًا وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

أنظمة السلامة والأمان في ستروين C4

تمتلك ستروين C4 المحسنة باقة من أنظمة السلامة والأمان أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني، وفرامل EPB الكهربائية اليدوية، ومثبت سرعة، ونظام HSA لصعود المرتفعات.

يتوفر بالسيارة أيضًا وسائد هواء أمامية وستائر هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية وكاميرا أمامية وخلفية ونظام تنبيه النقاط العمياء، ونظام مراقبة إرهاق السائق، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات؛ فضلًا عن مصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وحساس مطر.

تجهيزات ستروين C4

زودت السيارة الفرنسية الجديدة بنظام فتح وغلق عن بعد وزر (تشغيل/إيقاف) المحرك، وشاشتين رقميتين الأولى قياس 7 بوصة للعدادت والثانية قياس 10 بوصة لمسية للتحكم بالأنظمة والربط بالهواتف الذكية؛ فضلًا عن شاشية Head up لعرض البيانات على الزجاج الأمامي.

من تجهيزات السيارة كذلك سقف بانوراما، ومرايا جانبية ذاتية التعتيم، وبدالات خلف عجلة القيادة لنقل السرعة، ونظام باور كهربائي، ونظامي قيادة (SPORT- NORMALECO)، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب وفتحات عادم مزدوجة.

ومن وسائل الراحة التي تمتلكها السيارة مقاعد بخاصية تدفئة وتبريد وتدليك، وتكييف ثنائي المناطق أوتوماتيك، وبلوتوث وشاحن لاسلكي وفتحات USB أمامية وخلفية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات.

