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لا يزال سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد تسعيرًا يراه الكثيرون "خارجًا عن منطق القيمة"، حيث تعرض سيارات اقتصادية مر على إنتاجها واستخدامها الأول 10 سنوات أو أكثر، بأسعار تناهز المليون جنيه.

ويبرر تجار المستعمل هذا الارتفاع القياسي للسيارات الأكثر طلبًا وخاصة تلك التي توقف إنتاجها تمامًا وخرجت من قوائم "الزيرو" منذ سنوات، بخضوعها التام لقانون العرض والطلب، والاقبال المتزايد من المستهلكين الذين يبحثون عن الاعتمادية مهما كان الثمن.

في التقرير الآتي نسلط الضوء على أبرز 5 سيارات مستعملة ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية:

كيا سيراتو

تعتبر كيا سيراتو من السيارات المفضلة لدى فئة كبيرة من الشباب والعائلات، خاصة موديلات 2015 حتى 2019.

ويتراوح متوسط أسعارها في سوق المستعمل بين 550 إلى 900 ألف جنيه حسب الموديل والفئة والحالة الفنية للسيارة.

تتوفر سيراتو بمحرك 4 إسطوانات سعة 1600 سي سي يولد 130 حصانًا وعزم دوران 170 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 11 ثانية.

هيونداي إلنترا AD

تعد هيونداي إلنترا AD واحدة من أكثر سيارات السيدان المطلوبة في سوق المستعمل، خاصة موديلات 2017 إلى 2019، بفضل تصميمها العصري ومستويات التجهيز الجيدة التي تقدمها.

ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 650 و حتى 800 ألف جنيه، مع اختلاف السعر وفقًا للحالة الفنية وعدد الكيلومترات والتجهيزات المتاحة.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.6 لتر يولد 127 حصانًا مع عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.

ميتسوبيشي لانسر شارك

تظل ميتسوبيشي لانسر شارك من الخيارات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن سيارة سيدان عملية ذات اعتمادية مرتفعة، وهو ما جعلها تحافظ على جاذبيتها داخل سوق المستعمل رغم توقف إنتاجها منذ سنوات.

ويتراوح متوسط أسعار موديلات 2014 إلى 2016 بين 650 و800 ألف جنيه بحسب الحالة والتجهيزات.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.6 لتر يولد 117 حصانًا مع عزم دوران 154 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي.

هيونداي إلنترا HD

تحافظ هيونداي إلنترا HD على مكانتها بين السيارات الأكثر انتشارًا داخل مصر، خاصة موديلات 2014 حتى 2020، ويتراوح متوسط أسعارها داخل سوق المستعمل بين 490 إلى 700 ألف جنيه وفقًا للحالة والتجهيزات.

وتتمتع بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي يولد قوة 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 11.3 ثانية.

نيسان صني

تأتي نيسان صني في مقدمة السيارات الأكثر تداولًا داخل سوق المستعمل، خاصة موديلات 2020 إلى 2022، بفضل اعتماديتها وانخفاض تكاليف صيانتها وتوافر قطع غيارها على نطاق واسع.

ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 430 و 750 ألف جنيه بحسب الموديل والحالة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد 108 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

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