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إكسيد تفتح باب الحجز على موديلات 2027 في مصر.. والأسعار الجديدة تعلن رسميًا

كتب : محمد جمال

11:17 م 08/06/2026

إكسيد تفتح باب الحجز على موديلات 2027 في مصر

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أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، فتح باب الحجز على عدد من موديلات 2027 الجديدة، بالتزامن مع تطبيق قائمة أسعار جديدة

سيارات إكسيد الجديدة في السوق المصري:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، فتح باب الحجز على عدد من موديلات 2027 الجديدة، بالتزامن مع تطبيق قائمة أسعار جديدة شملت طرازات العلامة الفاخرة بالسوق المحلي، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2026.

وضمت القائمة السعرية الجديدة طرازات إكسيد LX وإكسيد RX وإكسيد ES REEV وإكسيد ET REEV موديل 2027، إلى جانب استمرار تقديم إكسيد VX موديل 2026.

أحدث أسعار سيارات إكسيد الجديدة في السوق المصري:

إكسيد LX

تقدم إكسيد LX موديل 2027 بفئة Luxury واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,440,000 جنيه.

إكسيد RX

تتوفر إكسيد RX موديل 2027 بفئتين من التجهيزات، حيث جاءت فئة Luxury بسعر رسمي 2,050,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Flagship نحو 2,450,000 جنيه.

إكسيد VX

تقدم إكسيد VX موديل 2026 بفئتين من التجهيزات، حيث سجلت فئة Luxury سعرًا رسميًا بلغ 2,620,000 جنيه، بينما جاءت فئة Flagship بسعر 2,920,000 جنيه.

إكسيد ES REEV

طرحت الشركة السيارة إكسيد ES REEV موديل 2027 بفئتين، حيث بلغ سعر فئة Comfort نحو 1,990,000 جنيه، بينما وصل سعر فئة Flagship إلى 2,440,000 جنيه.

إكسيد ET REEV

أما السيارة إكسيد ET REEV موديل 2027 فتتوفر بفئتين من التجهيزات، حيث جاءت فئة Luxury بسعر رسمي 2,490,000 جنيه، بينما بلغ سعر فئة Flagship نحو 2,690,000 جنيه.

توفر إكسيد ضمانًا لمدة 7 سنوات غير محدد الكيلومترات لطرازات LX وRX وVX، بينما تحصل طرازات REEV على ضمان لمدة 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر شامل البطارية، أيهما أقرب.

إكسيد ناتكو إكسيد LX

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