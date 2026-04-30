أصغر وأرخص سيارة كهربائية من فولكس فاجن تقترب من الأسواق الأوروبية

كتب : مصراوي

09:26 ص 30/04/2026

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن تحويل النموذج الاختباري «آي دي 2 أول» الذي كشفت عنه عام 2023 إلى سيارة إنتاجية جديدة تحمل اسم «آي دي بولو»، لتكون نقطة الانطلاق إلى عالم السيارات الكهربائية ضمن تشكيلتها في أوروبا، وذلك لحين طرح الطراز الأصغر والأقل سعرًا المبني على النموذج «آي دي إيفري1».

تصميم عصري ولمسات رياضية


وبحسب موقع كار أند درايفر، تتميز السيارة الجديدة بتصميم عصري يعتمد على خطوط انسيابية وأبعاد مدمجة، مع أقواس عجلات بارزة تعزز الطابع الرياضي. كما زُودت بمصابيح أمامية نحيفة بتقنية «إل إي دي» متصلة بشريط إضاءة يمتد بعرض الواجهة، ويتكرر هذا التصميم في الخلف عبر مصابيح كاملة العرض.

ويبلغ طول السيارة نحو 159.6 بوصة، لتكون أقصر بنحو 10 بوصات مقارنة بطراز فولكس فاجن جولف جي تي آي. وتعتمد السيارة على منصة «إم إي بي+» الكهربائية، التي توفر مساحة داخلية واسعة رغم الأبعاد الصغيرة.

منظومة قوة متنوعة وأداء مرتقب


وتأتي «آي دي بولو» بمحرك كهربائي واحد مع نظام دفع أمامي، بثلاثة مستويات قوة تبلغ 114 و133 و208 أحصنة، مع خطط لطرح نسخة رياضية «جي تي آي» خلال العام المقبل.

أما بالنسبة للبطاريات، فتزود الفئتان الأقل قوة ببطارية ليثيوم-حديد-فوسفات بسعة 37 كيلوواط/ساعة، تدعم الشحن السريع حتى 90 كيلوواط وتوفر مدى يصل إلى 204 أميال. في المقابل، تحصل الفئة الأقوى ونسخة «جي تي آي» على بطارية نيكل-منجنيز-كوبالت بسعة 52 كيلوواط/ساعة، مع دعم الشحن حتى 105 كيلوواط ومدى يصل إلى 282 ميلًا.

موعد الطرح والأسعار في أوروبا


ومن المنتظر طرح السيارة الجديدة في الأسواق الأوروبية قريبًا، بسعر يبدأ من نحو 29 ألف دولار في ألمانيا. وتعد «آي دي بولو» الجيل السابع من طراز «بولو» الشهير، الذي سيستمر طرحه بمحركات البنزين إلى جانب النسخة الكهربائية، في حين لن يتم تقديم السيارة في السوق الأمريكية نظرًا لصغر حجمها ومدىها المحدود نسبيًا.

