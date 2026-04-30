

حققت شركة مان إيست، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست في مصر، إنجازًا إقليميًا لافتًا بعد حصد ثلاث جوائز مرموقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، في خطوة تعكس قوة انطلاقة العلامة داخل السوقين المصري والإقليمي منذ طرحها رسميًا.

وجاء الإعلان عن هذه الجوائز خلال فعاليات مؤتمر سوإيست الدولي السنوي للأعمال 2026 (Together and Forward)، والذي أقيم في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة واسعة من وكلاء وشركاء العلامة حول العالم، لاستعراض الأداء ومناقشة خطط التوسع المستقبلية.

جوائز تعكس قوة الانطلاقة

ونجحت “مان إيست” في حصد جائزة أسرع شركة ناشئة نموًا، إلى جانب جائزة الأعلى مبيعًا لسيارات سوإيست على المستوى الإقليمي، وهو ما يعكس الأداء القوي للعلامة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة من دخول السوق المصري.

تكريم القيادات التنفيذية

وشمل التكريم قيادات الشركة، حيث حصل محمود جميل، الرئيس التنفيذي، على جائزة أفضل مدير تنفيذي لعلامة سوإيست في الأسواق الجديدة، تقديرًا لدوره في قيادة استراتيجية النمو وتعزيز حضور العلامة.

كما فاز كريم شحاتة، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، بجائزة أفضل مدير عام للمبيعات والتسويق، في انعكاس مباشر لنجاح الخطط البيعية والتسويقية.

تقديم تجربة متكاملة للعملاء

وأكدت إدارة الشركة أن هذا النجاح جاء نتيجة رؤية واضحة منذ اليوم الأول، ترتكز على تقديم تجربة متكاملة للعملاء، إلى جانب إدارة فعالة لعمليات الإطلاق والتوسع داخل السوق، ما ساهم في تحقيق انتشار سريع وبناء ثقة قوية لدى العملاء.

أداء تسويقي وبيعي قوي

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن السوق المصري أظهر تفاعلًا إيجابيًا مع علامة سوإيست، مدعومًا باستراتيجيات تسويقية مبتكرة وفهم دقيق لاحتياجات العملاء، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة عملاء خلال فترة زمنية قياسية.

ويعكس هذا الإنجاز المتكامل قوة الأداء التجاري والتشغيلي لعلامة سوإيست في مصر، وكفاءة الإدارة التنفيذية لشركة “مان إيست” في تحقيق نمو سريع ومستدام، بما يدعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة ويعزز من مكانتها في قطاع السيارات محليًا وإقليميًا.