أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 1 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 5 مايو 2026، موضحة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال أول يومين من الفترة، على أن يعقبه انخفاض تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد.

طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة إلى معتدل في ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويصل إلى شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليكون الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة على معظم المحافظات.

شبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر

حذرت "الأرصاد" من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح وأتربة مثارة

أشارت "الهيئة" إلى نشاط الرياح يوم الجمعة 1 مايو على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية، بينما تمتد حالة النشاط يوم السبت 2 مايو لتشمل أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

انخفاض تدريجي في الحرارة وفرص أمطار

اعتبارًا من الأحد 3 مايو 2026، تتوقع الهيئة انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة على مناطق من شمال البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التغيرات تستمر خلال الأيام التالية وحتى الثلاثاء 5 مايو 2026، مع تذبذب ملحوظ في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

