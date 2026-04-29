

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين (Citroën) في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها ستروين C4X موديل 2026 المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وأكدت الشركة أن هذه الزيادات تأتي في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والتشغيل، إلى جانب حرصها المستمر على الاستمرار في تقديم قيمة تنافسية متميزة داخل السوق المصري.

أسعار ومواصفات ستروين C4X موديل 2026:

الضمان



وتستمر قصراوي جروب في تقديم السيارة C4X بضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر على المحرك، بما يعكس ثقة الشركة في جودة المنتج وكفاءته.



محرك ستروين C4X



وتعتمد السيارة على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو، يولد قوة 130 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، لتقدم مزيجًا متوازنًا بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود. كما يأتي تصميمها الخارجي ليجمع بين أناقة سيارات السيدان ولمسات سيارات الـSUV، مع مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.



تجهيزات ستروين C4X



وتتميز الفئة Feel بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة، وفرامل يد كهربائية، إلى جانب نظام صوتي يدعم البلوتوث وUSB، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، فضلًا عن باقة متكاملة من وسائل الأمان تشمل 4 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى Shine فتقدم تجهيزات أكثر تطورًا تشمل سقفًا بانوراميًا كهربائيًا، وجناحًا خلفيًا رياضيًا، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية. كما تضم شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسطية 10 بوصات تعمل باللمس، وشاحنًا لاسلكيًا، ونظام إضاءة LED متطور بتقنية High Beam Assist، بالإضافة إلى نظام صوتي متقدم.

أسعار ستروين C4X



تقدم ستروين C4X بعد ارتفاع أسعارها في مصر ابتدءًا من مليون 290 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 420 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.