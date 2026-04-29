المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال 2026.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.5% و3.75% على الدولار بعد قرار اليوم، وفق تقرير منشور على موقعه الإلكتروني.

لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

يرجع تثبيت المركزي الأمريكي لسعر الفائدة اليوم إلى زيادة المخاوف من مخاطر تفاقم معدل التضخم بالولايات المتحدة على إثر التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على زيادة أسعار البنزين والسولار.